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16 июня 2022 года 10:26
Вероятна консолидация рубля около 57 руб./$1 в четверг - Sber CIB
Вероятна консолидация курса рубля около уровня в 57 руб./$1 на торгах в четверг, полагают аналитики Sber CIB. "Рубль был довольно стабильным в среду, но по итогам дня не смог укрепиться и отступил на 0,7% - до 57 руб./$1. По всей видимости, без активных продаж валюты экспортерами, которые начнутся на следующей неделе перед налоговыми и дивидендными выплатами, рублю пока не удастся укрепиться еще больше, и он останется около этого уровня. На глобальном рынке в центре внимания было более резкое, чем регулятор сообщал ранее, повышение ставки ФРС США - на 75 б.п. Впрочем, рынки отреагировали на это решение позитивно, и доходности КО США снизились примерно на 10 б.п. Похоже, инвесторы поверили, что ФРС сможет быстрее справиться с высокой инфляцией и начать снижать ставку в 2024 году", - отмечают в инвестбанке. Доходности ОФЗ в среду снизились на 2-6 б.п. в преддверии публикации данных по недельной инфляции в РФ. Как стало известно уже после закрытия торгов, указывают эксперты, потребительские цены в России за последнюю неделю снизились на 0,14% после нескольких недель практически неизменных значений. Это поддержит в четверг спрос на рублевые облигации с фиксированным купоном, считают в Sber CIB. Скорее всего, доходности большинства ОФЗ с погашением более чем через пять лет вновь опустятся ниже 9% (по итогам торгов в среду они оказались в диапазоне 9,05-9,15%). Котировки нефти марки Brnet утром в четверг находились вблизи $119 за баррель, а инвесторы в течение дня преимущественно будут следить за результатами заседания Банка Англии. По мнению экспертов Sber CIB, цены на нефть в четверг, скорее всего, будут под давлением и, возможно, даже протестируют уровень $116 за баррель на фоне среднесрочных и долгосрочных рисков, связанных со спросом, которые, вероятно, послужат основанием для крупнейших мировых центробанков продолжать ужесточение монетарной политики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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