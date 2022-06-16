Вероятна консолидация рубля около 57 руб./$1 в четверг - Sber CIB

Вероятна консолидация курса рубля около уровня в 57 руб./$1 на торгах в четверг, полагают аналитики Sber CIB.

"Рубль был довольно стабильным в среду, но по итогам дня не смог укрепиться и отступил на 0,7% - до 57 руб./$1. По всей видимости, без активных продаж валюты экспортерами, которые начнутся на следующей неделе перед налоговыми и дивидендными выплатами, рублю пока не удастся укрепиться еще больше, и он останется около этого уровня. На глобальном рынке в центре внимания было более резкое, чем регулятор сообщал ранее, повышение ставки ФРС США - на 75 б.п. Впрочем, рынки отреагировали на это решение позитивно, и доходности КО США снизились примерно на 10 б.п. Похоже, инвесторы поверили, что ФРС сможет быстрее справиться с высокой инфляцией и начать снижать ставку в 2024 году", - отмечают в инвестбанке.

Доходности ОФЗ в среду снизились на 2-6 б.п. в преддверии публикации данных по недельной инфляции в РФ. Как стало известно уже после закрытия торгов, указывают эксперты, потребительские цены в России за последнюю неделю снизились на 0,14% после нескольких недель практически неизменных значений. Это поддержит в четверг спрос на рублевые облигации с фиксированным купоном, считают в Sber CIB. Скорее всего, доходности большинства ОФЗ с погашением более чем через пять лет вновь опустятся ниже 9% (по итогам торгов в среду они оказались в диапазоне 9,05-9,15%).

Котировки нефти марки Brnet утром в четверг находились вблизи $119 за баррель, а инвесторы в течение дня преимущественно будут следить за результатами заседания Банка Англии. По мнению экспертов Sber CIB, цены на нефть в четверг, скорее всего, будут под давлением и, возможно, даже протестируют уровень $116 за баррель на фоне среднесрочных и долгосрочных рисков, связанных со спросом, которые, вероятно, послужат основанием для крупнейших мировых центробанков продолжать ужесточение монетарной политики.

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