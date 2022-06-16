Охлаждение на рынке нефти носит локальный характер - ПСБ

Охлаждение на рынке нефти носит локальный характер, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Цены на нефть в среду заметно скорректировались: фьючерс на Brent потерял 2,2%, опустившись к отметке $118,5/барр., - напоминает эксперт. - Итоги заседания ФРС заметно усилили коррекционные настроения: регулятор объявил о поднятии диапазона ключевой ставки на 0,75%, до 1,5%-1,75%, а также допустил столь же решительный шаг по итогам июльского заседания. Кроме того, Федрезерв представил свои новые прогнозы, указывая на растущие риски ухудшения спроса на топливо к концу года: ожидания по росту ВВП были понижены с 2,8% г/г до 1,7 г/г, а инфляции, напротив, повышены до 5,2% г/г (с 4,35 - в предыдущем, мартовском, прогнозе). Соответственно, и ориентир по ставке на этот год тоже был поднят до 3,4% (против 1,9%)".

Недельный отчет Минэнерго США по рынку энергоносителей, на взгляд Локтюхова, также не порадовал, несколько ослабив уверенность в остроте дефицита нефтепродуктов: запасы сырой нефти в стране выросли на 1,96 млн барр., сильнее, чем по оценкам API, а бензинов - сократились всего на 0,7 млн барр., причем на фоне неожиданного спада потребления топлива (-524 тыс. барр./сутки) и снижения загрузки местных НПЗ (-0,5%).

"Котировки Brent в четверг утром повышаются, пытаясь компенсировать потери среды и вернуться к отметке $120/барр. Оцениваем текущее охлаждение на рынке нефти как носящее локальный характер. По-прежнему склонны ждать возобновления роста в направлении пиков года, учитывая перспективы усиления спроса в США и Азии", - отмечает аналитик банка.

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