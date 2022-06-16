Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика США и еврозоны:

- Данные о выданных разрешениях и начале строительства нового жилья в США за май;

- Индекс производственной активности за июнь от ФРБ Филадельфии;

- Недельный отчет по заявкам на пособие по безработице в США;

- Данные по уровню заработной платы для еврозоны за 1К22.

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