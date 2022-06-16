Индекс Мосбиржи проведет торги четверга, скорее всего, в диапазоне 2320-2370п - ПСБ

Отсутствие негативных новостей может способствовать сохранению отскока на российском фондовом рынке и формированию устойчивого положительного тренда, актуальным для индекса Мосбиржи на четверг будет диапазон 2320-2370 пунктов, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

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