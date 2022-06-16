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16 июня 2022 года 09:30

Brent - $118,85 за баррель

Фондовый рынок США показал уверенный рост по итогам торгов в среду. Основные индексы фондовых рынков АТР демонстрируют разнонаправленную динамику на торгах в четверг. Цены на нефть слабо и неуверенно повышаются утром в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным ростом, несмотря на максимальное с 1994 года повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) и "ястребиные" заявления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

ФРС повысила ставку сразу на 75 базисных пунктов (б.п.), до 1,5-1,75% годовых, что совпало с ожиданиями многих экспертов. При этом американский ЦБ намерен поднимать ставку быстрее, чем планировал ранее: медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что к концу текущего года ставка будет составлять 3,4% против мартовского прогноза в 1,9%.

Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что в июле ставка может быть повышена на 50-75 б.п. При этом он отметил, что ее увеличение на 75 б.п. является довольно резким, и подобные темпы повышения вряд ли станут обычными.

"Мы твердо привержены снижению инфляции в США и действуем в срочном порядке, чтобы добиться этого. У нас есть необходимые инструменты и решимость для восстановления ценовой стабильности", - сказал Пауэлл.

"В конечном итоге ориентиры, которые дал Федрезерв относительно дальнейшего направления ставки, более важны для рынка, чем темпы ее повышения", - отметил аналитик Schroders Дориан Каррелл.

Неопределенность в отношении темпов ужесточения политики ФРС была главным фактором, обусловившим падение рынка акций за последние дни, пишет Market Watch.

Barclays Plc, который одним из первых спрогнозировал повышение ставки на 75 б.п. на июньском заседании, заявил, что в июле Федрезерв может сделать выбор в пользу более умеренного подъема - на 50 б.п. - в связи с ослаблением темпов роста потребительских расходов и охлаждением рынка жилья.

Статданные, опубликованные в среду, показали неожиданное снижение розничных продаж в США в мае. Как сообщило министерство торговли страны, розничные продажи уменьшились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали их рост на 0,1%.

Данные за апрель были пересмотрены в худшую сторону: повышение розничных продаж составило 0,7%, а не 0,9%, как сообщалось ранее.

Котировки акций технологических компаний завершили торги в среду уверенным ростом: бумаги Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подорожали почти на 3%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 4,4%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 5,2%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 7,5%.

Стоимость акций Apple Inc. (SPB: AAPL) поднялась на 2%. Компания подписала 10-летнее соглашение с профессиональной футбольной лигой США и Канады (Major League Soccer, MLS) на трансляцию всех ее игр в своем стриминговом сервисе.

Бумаги Hertz Global Holdings Inc. подорожали на 5,1%. Совет директоров компании, работающей в сфере проката автомобилей, одобрил новую программу обратного выкупа обыкновенных акций на сумму до $2 млрд.

Стоимость акций Roblox (SPB: RBLX) Corp. поднялась на 10,6%. Разработчик онлайн-платформы видеоигр заявил, что укрепление доллара США относительно евро, фунта стерлингов и других валют негативно сказывается на спросе на его продукты. В то же время, по оценкам Roblox, выручка компании в мае увеличилась на 28%, а число активных пользователей ее платформы выросло на 17%.

Цена бумаг Ford Motor (SPB: F) Co. повысилась на 0,6%. Автопроизводитель объявил об отзыве свыше 2,9 млн автомобилей для устранения неисправности в коробке передач.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду поднялся на 303,7 пункта (1%) и составил 30668,53 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 54,51 пункта (1,46%) - до 3789,99 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 270,81 пункта (2,5%) и составил 11099,15 пункта.

Основные индексы фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику на торгах в четверг.

Трейдеры оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС повысила ставку сразу на 75 базисных пунктов (б.п.), до 1,5-1,75% годовых, что совпало с ожиданиями многих экспертов. При этом американский ЦБ намерен поднимать ставку быстрее, чем планировал ранее: медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что к концу текущего года ставка будет составлять 3,4% против мартовского прогноза в 1,9%.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что в июле ставка может быть повышена на 50-75 б.п. При этом он отметил, что ее увеличение на 75 б.п. является довольно резким, и подобные темпы повышения вряд ли станут обычными.

"Мы твердо привержены снижению инфляции в США и действуем в срочном порядке, чтобы добиться этого. У нас есть необходимые инструменты и решимость для восстановления ценовой стабильности", - сказал Пауэлл.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК опустился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%.

Лидерами снижения на торгах в Гонконге являются акции Orient Overseas (International) (-7,03%), Country Garden Services Holdings Co. Ltd. (-4,4%) и Netease Inc. (SPB: NTES) (-4,31%).

Акции интернет-ритейлера Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. снижаются на 1%, тогда как бумаги JD.com Inc. (SPB: JD) прибавляют в цене 0,2%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:31 МСК увеличился на 0,8%.

Объем японского экспорта в мае вырос на 15,8% относительно того же месяца прошлого года и достиг 7,252 трлн иен, свидетельствуют данные министерства финансов страны. Подъем показателя продолжается уже пятнадцатый месяц подряд. Аналитики в среднем ожидали повышения в прошлом месяце на 16,4%, по данным Trading Economics.

Объем японского импорта в мае увеличился на 48,9% и обновил рекорд - 9,637 трлн иен. Темпы роста стали максимальными с мая 1980 года.

В число лидеров роста котировок в среду входят акции Maruha Nichiro Corp. (+9,7%), Toray Industries Inc. (+4,6%) и Nikon Corp. (+4,6%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК вырос на 0,6%.

Рыночная стоимость автомобильной компании Hyundai Motor уменьшилась на 0,3%, одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. - выросла на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,01%.

Котировки акций одной из крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP выросли на 0,8%, Rio Tinto - на 0,9%.

Цены на нефть слабо и неуверенно повышаются утром в четверг после обвала до минимума за 2 недели накануне на фоне данных о росте запасов в США и повышении ставки ФРС.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в четверг составляет $118,85 за баррель, что на $0,34 (0,29%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду контракт подешевел на $2,66 (2,2%) - до $118,51 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $115,85 за баррель, что на $0,54 (0,47%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов снизилась $3,62 (3%), до $115,31 за баррель.

Участники рынка в среду вечером негативно восприняли новость о повышении ставки по федеральным фондам ФРС США, поскольку "более сильное ужесточение монетарной политики может иметь отрицательный эффект на спрос на нефть", отметил аналитик Commerzbank Карстен Фриш.

В среду американский центробанк поднял ключевую ставку сразу на 75 б.п. - впервые с 1994 года. Всего с начала года ставка была поднята на 150 б.п. и составляет на данный момент 1,5-1,75% годовых.

Официальные данные Минэнерго США показали, что запасы нефти в стране на неделе, завершившейся 10 июня, выросли на 2 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали повышения только на 1,1 млн баррелей.

Между тем западные СМИ сообщили, что президент США Джо Байден обратился к американским нефтеперерабатывающим компаниям с просьбой увеличить производство бензина и дизельного топлива. "Во время войны неприемлемо переносить высокую маржу прибыли нефтеперерабатывающих компаний напрямую на американские семьи, - написал Байден. - Компании должны принять срочные меры для увеличения поставок бензина, дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки".

Международное энергетическое агентство сохранило оценку роста мирового спроса на нефть в 2022 году на уровне 99,4 млн б/с, следует из ежемесячного отчета МЭА. В отчете также отмечается, что в следующем году спрос превысит допандемийный уровень главным образом из-за восстановления китайской экономики.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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