Индекс Мосбиржи может продолжить подъем на торгах в четверг - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи имеет хорошие шансы продолжить подъем на торгах в четверг, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Индекс Мосбиржи по итогам среды прибавил 1,3%, причем примерно половину этого прироста обеспечили взлетевшие почти на 6% акции "ЛУКОЙЛа". Стоит также отметить, что индекс завершил день на внутридневных максимумах, обычно это является свидетельством того, что спрос остался неудовлетворенным", - отмечает эксперт в комментарии.

Также Антонов обращает внимание, что во второй половине дня настроения могут ухудшиться из-за очень вероятного снижения западных индикаторов, из которых наиболее важным для рынка является нефть.

"В отдельных бумагах можно ждать повышенной волатильности из-за новостей, которые поступят с ПМЭФ. Высказывания топ-менеджеров крупных эмитентов на этом форуме традиционно приводят к сильным движениям котировок бумаг, а сейчас, когда компании перестали публиковать балансы, любая информация ценится на вес золота", - пишет аналитик.

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