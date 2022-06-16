Причин для ухода цены нефти ниже $115/барр. пока нет - BCS Express

Причин для ухода котировок нефти марки Brent ниже $115 за баррель в настоящее время нет, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Цены на нефть в среду упали на фоне резкого повышения ключевой ставки ФРС США. Риски замедления мировой экономики заставляют участников рынка более сдержанно смотреть на перспективы спроса на топлива. В то же время еженедельная статистика от EIA показывает, что текущий уровень потребления остается сильным, - пишет аналитик инвесткомпании. - Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent оказалась в середине торгового диапазона $115-124 за баррель, неоднократные попытки подняться выше $124 потерпели неудачу. Котировки корректируются, и это движение может продолжаться вплоть до $115 за баррель, если информационный фон будет оставаться негативным. Между тем причин для более глубокого снижения пока нет, дефицит поставок сохраняется во многих регионах мира".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.