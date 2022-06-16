Сохраняется повышенная вероятность краткосрочного роста на рынке акций РФ - BCS Express

Сохраняется повышенная вероятность локального восходящего импульса на российском рынке акций в краткосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Российский рынок акций в среду показывал положительную динамику в течение всего торгового дня. Закрытие было на максимумах сессии, что традиционно является позитивным техническим сигналом, указывающим на незавершенность растущей тенденции. Если днем ранее мы говорили о том, что в плюс наш рынок вытянули акции "Газпрома", то в среду локомотивом выступили отстававшие ранее бумаги "ЛУКОЙЛа". За счет высокого веса (11,4%) прирост котировок этих акций на 5,7% обеспечил подъем индекса Мосбиржи на 0,65% из 1,3%. То есть ровно половина роста - это эффект от высокого спроса лишь в одной нефтяной "фишке". О таких особенностях всегда стоит помнить и делать соответствующие поправки, используя динамику индекса в качестве индикатора общих рыночных настроений", - пишет аналитик инвестиционной компании в комментарии.

Дополнительную поддержку рынку оказали умеренное ослабление рубля, а также отскок многих сырьевых товаров, почти всех commodities кроме нефти, отмечает Карпунин.

"В краткосрочной перспективе повышена вероятность сохранения локального восходящего импульса в российских акциях. В целом же по индексу Мосбиржи среднесрочная картина не меняется. Актуален широкий боковой коридор. Нижняя граница и зона поддержки расположена на 2165-2235 пунктах, сверху сопротивление находится на 2460-2500 пунктах. Ждем преодоления одного из обозначенных рубежей, что спровоцирует ускорение тренда в сторону пробоя", - указывает эксперт BCS Express.

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