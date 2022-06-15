Индекс Мосбиржи может преодолеть отметку 2350п в краткосрочной перспективе - ПСБ

Индекс Мосбиржи может преодолеть отметку 2350 пунктов в краткосрочной перспективе, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Эксперт отмечает, что в среду на отечественном рынке акций наблюдались преимущественно "бычьи" настроения, а индекс Мосбиржи вернулся к отметке 2320 пунктов. Цены на нефть находятся на высоких уровнях, а рубль временно приостановил свое укрепление. При этом ЦБ нашел способ конвертации замороженных расписок в акции, ввиду чего некоторые демонстрировали неплохой рост.

"В лидерах роста был перепроданный финансовый сектор второй день подряд, отыгрывали благоприятную конъюнктуру на рынке энергоносителей и представители нефтегазовой отрасли. Неплохо выглядел и сектор электроэнергетики. Чуть лучше, чем во вторник, выглядел горно-металлургический сектор преимущественно за счет восстановления бумаг заметно перепроданных представителей черной металлургии".

Среди аутсайдеров торгов Жильников отметил акции "Юнипро" после бурного роста днем ранее, а также "ВСМПО-АВИСМА".

"Сегодня стартовал ПМЭФ, на котором, как мы полагаем, могут быть даны позитивные сигналы для отечественного фондового рынка, ввиду чего индекс Мосбиржи может подняться выше отметки 2350 пунктов", - прогнозирует эксперт банка.

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