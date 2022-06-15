Рубль слегка понижается к доллару и евро в ожидании ключевых событий дня

Москва. 15 июня. Доллар США и евро чуть подрастают на "Московской бирже" в среду днем, рубль повышается к бивалютной корзине в ожидании результатов заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС).

Курс доллара США составил 56,78 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 18 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,22 руб./EUR1, подорожав на 7,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 13,16 копейки - до 57,88 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка дешевеет к доллару и евро в ходе малоактивных торгов среды, участники рынка находятся в ожидании ключевых событий дня - заседаний ЕЦБ и ФРС. Как ранее сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителя регулятора, совет управляющих ЕЦБ проведет внеочередное заседание в среду "для обсуждения текущих условий на рынке". Встреча началась в 12:00 МСК.

На прошлой неделе Европейский Центробанк сохранил неизменными ключевые процентные ставки и сигнализировал о планах повысить их на 25 базисных пунктов в июле.

Доходность 10-летних государственных облигаций Италии накануне превысила отметку в 4% впервые с 2014 года. Это говорит об опасениях инвесторов, что ЕЦБ не сумеет повысить стоимость заимствований, не допустив при этом резкого роста доходности для госбондов наиболее уязвимых стран еврозоны, пишет Bloomberg.

ФРС в среду завершает двухдневное заседание, в ходе которого, вероятно, обсуждается возможность наращивания темпов ужесточения политики, учитывая продолжающееся усиление инфляции в США.

Заседание ФРС проходит спустя всего несколько дней после публикации министерством труда США статданных, показавших ускорение роста потребительских цен в Штатах в мае до максимальных с декабря 1981 года 8,6% в годовом выражении. Эксперты посчитали, что это может подтолкнуть Федрезерв к более агрессивному подъему базовой процентной ставки, и не исключают возможности ее повышения сразу на 75 базисных пунктов (б.п.) уже на июньском заседании, пишет The Wall Street Journal. В последний раз американский ЦБ повышал ставку на такую величину в 1994 году.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее подъема на 75 б.п. на предстоящем заседании оценивается рынком в 50%, свидетельствуют данные Bloomberg. До публикации пятничного отчета Минтруда о динамике потребительских цен рынок был уверен в том, что ставка будет повышена в июне на 50 б.п.

Представители ФРС не комментировали майские данные об инфляции из-за действующего перед заседанием "периода тишины". Ранее руководители американского ЦБ, в том числе его председатель Джером Пауэлл, отмечали, что дальнейшие действия Федрезерва будут зависеть от ситуации в экономике.

Федрезерв повысил ставку на 75 б.п. с начала 2022 года, причем в мае она была увеличена на 50 б.п. - это первое столь резкое повышение с 2000 года.

По итогам майского заседания ФРС также объявила о намерении приступить с 1 июня к сокращению размера своего баланса за счет корректировки объемов реинвестирования поступлений от погашаемых бумаг. В соответствии с планом Федрезерва, реинвестироваться на рынке будут лишь поступления свыше лимитов, составляющих $30 млрд в месяц в случае US Treasuries и $17,5 млрд в месяц в случае ипотечных облигаций. С сентября эти лимиты будут повышены до $60 млрд и $35 млрд в месяц соответственно.

В среду ФРС также представит обновленные прогнозы для американской экономики и базовой процентной ставки на ближайшие годы.

Согласно опубликованному по итогам мартовского заседания точечному графику прогнозов (dot plot, диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков в отношении базовой ставки), большинство руководителей американского ЦБ ожидали подъема ставки не менее чем до 1,875% в этом году, то есть предполагали, что ставка будет повышена в течение года минимум 7 раз по 25 б.п. Прогнозы большинства руководителей Федрезерва предполагали, что ставка будет поднята как минимум до 2,75% в 2023 году и останется на этом уровне в 2024 году.

Медианные прогнозы руководителей ФРС, предполагавшие в марте, что ставка составит 1,9% к концу 2022 года и 2,8% к концу 2023 года, вероятно, изменятся в более высокую сторону в июне. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидают, что они составят 2,6% и 3,1% соответственно.

Итоги заседания Федрезерва будут обнародованы в среду в 21:00 МСК. В 21:30 МСК начнется традиционная пресс-конференция Пауэлла.

"В преддверии итогов заседания ФРС внешний фон на финансовых рынках сохраняется относительно благоприятным. (. . .) Однако для рубля в условиях ограничений по счету операций с капиталом события и аппетит инвесторов к риску на внешних рынках не столь заметны. Ключевым событием недели остаются сегодняшние итоги заседания ФРС. После выхода майских данных по инфляции в США существенно возросли ожидания повышения ставки ФРС на 75 б.п. против 50 б.п. Реализация сценария с 75 б.п. по-видимому уже не станет для рынка сюрпризом, однако если повышение все же ограничится 50 б.п., то такой сценарий может усилить сегодняшнюю коррекцию USD, что в определенной степени отразится соответствующим образом и на российском рынке", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.

"Сегодня все внимание рынков сосредоточено на заседании ФРС. Хотя рынки ожидают повышения ставки на 50 б.п., многие участники закладывают повышение на 75 б.п., основываясь в своих прогнозах на вышедших на прошлой неделе данных по инфляции в США. Также сегодня ЕЦБ проводит экстренное заседание по поводу недавней распродажи на рынке облигаций. Российский рынок акций и курс рубля демонстрирует сдержанную динамику накануне заседания ФРС", - говорит аналитик Альфа-банка Джон Волш.

Излишне крепкий курс национальной валюты невыгоден никому, на текущих уровнях он создает сложности и экспортерам, и импортерам, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.

После введения антироссийских санкций и ответных мер капитального контроля курс рубля реагирует прежде всего на внешнеторговое сальдо. На фоне конъюнктуры сырьевых рынков и резкого падения импорта, перекос баланса в пользу экспортных поступлений приводит к тому, что существенного влияния на крепнущий рубль не оказывает ни постепенное смягчение норм валютного регулирования, ни словесные интервенции чиновников.

"Формируется этот новый пакет вызовов для экономики, в первую очередь, крепкий рубль, который, конечно, чрезмерно укрепился, и он создает проблему и для наших экспортеров, и для импортеров", - сказал Решетников в интервью "России 24". Решение проблемы - в повышении доступности кредитных ресурсов, считает он. "Источник крепкого курса - это слабый спрос в экономике. А это в первую очередь кредитование, учитывая то, что бюджет сейчас расходует деньги на максимуме, конечно, это кредиты, кредиты, кредиты", - сказал Решетников.

Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов в среду на фоне призыва президента США Джо Байдена увеличить производство бензина в стране. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:03 МСК в среду составляет $120,78 за баррель, что на 0,32% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $118,38 за баррель, что на 0,46% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Агентство Associated Press сообщило со ссылкой на черновой вариант письма Байдена американским нефтеперерабатывающим компаниям, что президент призвал фирмы сотрудничать с правительством для преодоления топливного кризиса в стране, поднявшего цены на бензин до отметки $5 за галлон (3,7 литра).

"Во время войны неприемлемо переносить высокую маржу прибыли нефтеперерабатывающих компаний напрямую на американские семьи, - написал Байден. - Компании должны принять срочные меры для увеличения поставок бензина, дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки".

По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), средняя цена бензина в США составляет $5,014 за галлон. Это на 54 цента выше, чем месяц назад, и на $1,94 больше, чем годом ранее.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне вечером сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 736 тыс. баррелей. Официальные данные Минэнерго будут обнародованы в среду, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на снижение резервов на 1,2 млн баррелей.

Россия, несмотря на снижение добычи нефти в апреле, в мае нарастила объемы и остается одним из ведущих производителей в мире.

"Перспективы России остаются неопределенными и могут продолжать удивлять. Так, после падения на 930 тыс. баррелей в сутки в апреле общая добыча нефти в мае фактически выросла на 130 тыс. б/с до 10,55 млн б/с, поскольку экспорт сырья на мировые рынки был перераспределен от традиционных покупателей, придерживающихся новых санкций или добровольно отказывающихся от российских баррелей в знак солидарности с Украиной", - пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете.

"Даже с учетом того, что значительная часть российской добычи нефти пострадала от санкций и эмбарго, страна легко сохранит свое положение третьего по величине производителя нефти в мире после США и Саудовской Аравии. При этом ожидается, что эти страны продемонстрируют рекордно высокий объем производства как в этом, так и в следующем году, что увеличит разрыв между ними и Россией. Канада и Бразилия также готовы достичь своего самого высокого уровня за всю историю в течение двух лет подряд", - добавляет агентство.

Нефтяные доходы России, несмотря на снижение объемов экспорта нефти, продолжают расти, и Соединенным Штатам совместно с их союзниками надо найти способы для их сокращения, заявил между тем заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

По сообщениям СМИ, чиновник, выступая в сенатском комитете по ассигнованиям, сказал, что в качестве одной из мер Соединенные Штаты обсуждают с европейскими и азиатскими союзниками различные способы, с помощью которых удастся ограничить цены на российскую нефть, поскольку высокие цены компенсируют снижение объемов добычи и экспорта.

"Таким образом, цель состоит в том, чтобы убедиться, что удастся снизить доходы, которые они могут получить от продажи своей нефти в будущем", - сказал Адейемо, добавив, что в противном случае Россия напрямую выигрывает от повышения цен в связи с ситуацией вокруг Украины.

Он, однако, отказался предоставить подробную информацию о ходе переговоров с союзниками, заявив, что такая информация будет зарезервирована для секретного брифинга для сенаторов.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка опустились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК выросли относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок уменьшились на 3 базисных пункта (б.п.) каждая - до 9,89% и 9,9% годовых соответственно. Ставки на сроки 1 и 3 месяца повысились на 1 б.п. - до 9,96% и 10,03% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 5 б.п., поднявшись до 10,13% годовых.