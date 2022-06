"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Adobe с целью $470

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Adobe Inc. с целью $470 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 27%, стоп-приказ: $350, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что компания опубликует финансовый отчет в четверг, 16 июня. Аналитики ожидают роста выручки до $4,35 млрд и прибыли на акцию $3,31. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а прогнозы на III квартал 2022 года будут благоприятными, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

" С технической точки зрения бумага предпринимает попытки выйти из нисходящего тренда. Открывать позицию стоит на 7% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $350 риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,0", - указывают эксперты "Финама".

Adobe Systems Inc. - американский разработчик программного обеспечения. Штаб-квартира расположена в Сан-Хосе. В 2011 году почти 100% акций Adobe находились в свободном обращении. Крупнейшие акционеры - Primecap Management Company, Valueact Holdings LP и Bank of New York Mellon Corporation.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.