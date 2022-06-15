S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 3700-3750п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в среду в диапазоне 3700-3750 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжает снижение к нижней границе нисходящего канала, пробитие которой может спровоцировать дальнейшее резкое падение. MACD не подает сигналов к развороту, RSI также находится в нейтральной зоне. Однако, вероятнее всего, технические факторы отойдут на второй план ввиду влияния фундаментальных аспектов, связанных с заседанием ФРС", - указывают эксперты в комментарии.

Аналитики напоминают, что в среду в ходе заседания ФРС регулятор примет решение о новом значении целевой процентной ставки. С учетом выпущенных 10 июня данных потребительской инфляции, превзошедших общерыночные ожидания, сохраняется некоторая неопределенность относительно масштабов ужесточения денежно-кредитной политики.

"Инфляция ускорилась до 8,6% г/г, что может обусловить более агрессивное поднятие ставки сразу на 75 б.п. против ранее ожидаемых 50 б.п., - отмечается в комментарии. - Впрочем, такой вариант развития событий, по всей видимости, уже отражен в текущих котировках долевых бумаг, о че м свидетельствует негативная динамика индексов в течение двух прошлых торговых сессий. Важным фактором, который определит дальнейшую динамику акций, станет не только решение регулятора в отношении ставки, но и оценка ФРС ситуации с инфляцией. Не исключено, что долгосрочный ориентир может быть увеличен с текущих 2%".

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