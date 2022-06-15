"Финам" повысил рекомендацию для акций Snap до "покупать"

"Финам" повысил рекомендацию для акций Snap Inc. с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость в $16,5 за штуку на июнь 2023 года, что предполагает потенциал роста 37,3% от текущего уровня, для этих бумаг была подтверждена экспертами.

"Акции Snap с начала 2022 года находятся под давлением в связи с тем, что они были сильно "раздуты" в период 2020-2021 гг. Но начало цикла ужесточения денежно-кредитной политики и коррекция на американском фондовом рынке способствовали устранению перекупленности в акциях эмитента. Несмотря на заявление СЕО, что в 2К22 Snap не сможет достичь заявленных ранее целей по выручке и EBITDA, и последовавшее за этим существенное понижение прогнозов на 2022-2024 гг., акции на текущий момент торгуются с дисконтом более 30% по мультипликаторам P/S и EV/S на следующие 12 месяцев по отношению к аналогам. Мы считаем, что практически весь негатив в акциях уже отыгран", - указывает эксперт Ксения Лапшина.

Snap Inc. - американская компания, создатель приложения Snapchat и разработчик AR-гарнитуры Spectacles. Целевая аудитория приложения представлена поколением Z. Основой источник доходов для Snap - размещение рекламы в собственном приложении.

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