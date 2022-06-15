"Финам" повысил рекомендация для акций Exelon до "покупать"

"Финам" повысил рекомендация для акций Exelon Corp. с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для этих бумаг была сохранена экспертами на уровне $51 за штуку на апрель 2023 года.

"Господство "медведей" на американском фондовом рынке обостряет для инвесторов вопрос поиска "защитных" вложений. Акции коммунальной компании Exelon после просадки дают хорошую точку для входа. После "спин-оффа" генерации практически весь бизнес компании попадает под тарифное регулирование, а сам "кейс" укрепляется неплохой дивидендной доходностью и потенциалом роста чистой прибыли на 15% в 2022 году", - отмечает эксперт Александр Ковалев.

Exelon Corp. - американский коммунальный холдинг, занимающийся передачей, распределением и сбытом электроэнергии и газа в ряде штатов США. Холдинг включает в себя шесть филиалов, которые обслуживают около 10,3 млн потребителей на территории 66 тыс. кв. км в штатах Иллинойс, Делавэр, Мэриленд, Нью-Джерси, Пенсильвания и в округе Колумбия.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.