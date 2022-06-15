.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ после позитивного старта торгов перешел к консолидации на пороге 2300п по индексу МосБиржи
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в мае замедлилась до 0,12%
В мае инфляция замедлилась до 0,12% после 1,56% в апреле, сообщил Росстат. В январе-мае потребительские цены выросли на 11,8%. Годовая инфляция составила 17,1% после 17,8% месяцем ранее
 
Новый способ оплаты смартфоном по картам "Мир" станет доступен с 25 октября
С 25 октября банкам, которые выпускают и обеспечивают прием карт "Мир", станет доступен новый сценарий проведения платежей - операции оплаты и возврата с использованием QR-кодов, сформированных на мобильном устройстве клиента. Об этом сказано в...
 
Минпромторг предложил начать маркировку еды, алкоголя и электроники
Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак направил в аппарат правительства обращение с предложением начать в этом году добровольные эксперименты по маркировке новых товарных групп, среди которых консервы, рыбная продукция, газировка, соки,...
 
Запас налоговых льгот для крупных проектов в Арктике фактически исчерпан - Трутнев
Основные опции по ослаблению налогового режима для крупных проектов в Арктике фактически исчерпаны, дальнейшие шаги должны быть менее тривиальными, чем просто снижение налогов. Такое мнение в интервью "Интерфаксу" в преддверии ПМЭФ-2022 высказал...
 
15 июня 2022 года 11:31

Рынок акций РФ после позитивного старта торгов перешел к консолидации на пороге 2300п по индексу МосБиржи

Москва. 15 июня. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в среду сбавил аппетиты из-за отсутствия драйверов для новых покупок и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок в ожидании решения Федрезерва США по ключевой ставке; игроки ожидают новостей с Петербургского международного экономического форума (пройдет 15-18 июня). Индекс МосБиржи протестировал рубеж 2300 пунктов, после чего просел под эту отметку.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2289,98 пункта (+0,01%, максимум сессии - 2307,84 пункта), индекс РТС - 1278,77 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,6%.

Доллар стоит 56,45 рубля (-0,15 рубля).

Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,3%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), Сбербанка (+0,3% и +1,3% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) рассчитывает закрыть сделки по продаже швейцарского и казахстанского дочерних банков до середины июля, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый зампред правления российской кредитной организации Александр Ведяхин. Также он сообщил, что Сбербанк в 2022 году рассчитывает заработать от внедрения технологий искусственного интеллекта 230-250 млрд рублей.

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "Сургутнефтегаза" (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций РФ не оставляет попыток роста, однако для этого просто нет свободных денег. Поддержку акциям "Газпрома" оказывают выросшие цены на газ. Накануне прошла информация, что Siemens из-за санкций не сможет поставить "Газпрому" оборудование для перекачки газа, а значит, "Северный поток" будет работать не на полную мощность. С учетом того, что американский производитель СПГ Freeport LNG восстановит свою деятельность (да и то не в полном объеме) лишь через 90 дней, можно ожидать сохранения дефицита газа в Европе и высоких цен на него.

Нефть Brent отошла от локальных максимумов, но отметку $120 за баррель пробить вниз не смогла. Инвесторы ожидают итогов заседания ФРС США, которые, впрочем, не сильно повлияют на российский рынок акций. Опосредованное влияние будет через изменение котировок нефти и металлов, полагает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, смягчение санкционного тона США может улучшить настроения на рынке акций РФ. Цены на нефть восстанавливаются после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках немного улучшились. В США вслед за ослаблением санкций по операциям российских банков в сфере энергетики выразили обеспокоенность избыточным применением ограничений против РФ. Индекс МосБиржи продолжает движение в рамках диапазона с ближайшим сопротивлением 2350 пунктов.

В среду рынки ждут подведения итогов заседания Федрезерва, который повысит ставку минимум на 50 б.п., публикации экономических прогнозов регулятора, а также данных по розничным продажам страны за май. Если тон ФРС не окажется слишком жестким, по факту заседания на рынке США возможен коррекционный отскок вверх, но лишь в краткосрочной перспективе.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что внимание инвесторов будет направленно на итоги заседания ФРС, от которого ожидают повышения ставки на 75 б.п. после пятничных данных по ускорению инфляции в мае.

Поддержку рынку акций РФ могут продолжить оказывать акции "Газпрома" за счет их ожидаемой высокой дивидендной доходности (более 16%), а также высоких цен на газ в Европе.

Тем не менее, укрепление рубля и отсутствие значимых драйверов, способных оказать поддержку российскому фондовому рынку, может вынудить индекс МосБиржи перейти к отметке 2200 пунктов в ближайшее время, полагает аналитик.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич также считает, что утром в среду настроения на мировых рынках можно охарактеризовать как противоречивые. Кроме заседания ФРС и уже вышедшей статистики по промпроизводству в Китае, в среду инвесторы обратят внимание на данные по розничным продажам в США и выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард.

Пятничные данные по майской инфляции в США сместили оценки инвесторов к возможности повышение ставки Федрезерва сразу на 75 б.п., что негативно для рисковых активов. При этом в комментариях к решению представители ФРС могут указать на готовность и в дальнейшем активно повышать ставку при необходимости, а также указать новые ориентиры по ставке на конец года.

Что касается рынка акций РФ, то коррекция в ценах на нефть, прошедшая во вторник вечером, будет способствовать ухудшению отношения инвесторов к российским активам. В ходе сессии индекс МосБиржи может вновь отступить ниже 2280 пунктов. При этом в случае появления поводов к покупкам и подъема рынка выше 2300 пунктов, будет дан сигнал к возобновлению восстановления рынка, полагает Зварич.

В США во вторник индексы Dow Jones (-0,5%) и S&P 500 (-0,4%) снизились по итогам пятой сессии подряд, завершил торги в "плюсе" Nasdaq (+0,2%).

S&P 500 еще глубже ушел в зону "медвежьего" тренда, в которой завершил торги в понедельник впервые с 2020 года, отмечает Market Watch.

В центре внимания рынка итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в среду, которая, как ожидают эксперты, может принять решение о наращивании темпов ужесточения монетарной политики, учитывая продолжающееся усиление инфляции в США.

Заседание ФРС проходит спустя всего несколько дней после публикации министерством труда США статданных, показавших ускорение роста потребительских цен в Штатах в мае до максимальных с декабря 1981 года 8,6% в годовом выражении. Эксперты посчитали, что это может подтолкнуть Федрезерв к более агрессивному подъему базовой процентной ставки, и не исключают возможности ее повышения сразу на 75 базисных пунктов (б.п.) уже на июньском заседании, пишет The Wall Street Journal. В последний раз американский ЦБ повышал ставку на такую величину в 1994 году.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее подъема на 75 б.п. на предстоящем заседании оценивается рынком в 50%, свидетельствуют данные Bloomberg. До публикации пятничного отчета Минтруда о динамике потребительских цен рынок был уверен в том, что ставка будет повышена в июне на 50 б.п.

В Азии в среду динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, южнокорейский Kospi упал на 1,8%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,5%).

Китайские фондовые индексы выросли на фоне публикации данных, свидетельствующих о постепенном восстановлении экономической активности в стране в мае после ослабления ковидных ограничений.

Объем промпроизводства в Китае в мае увеличился на 0,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после резкого падения на 2,9% в апреле, показали данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Сокращение розничных продаж в прошлом месяце замедлилось до 6,7% с 11,1% в апреле. Безработица в Китае в мае опустилась до 5,9% по сравнению с 6,1% месяцем ранее.

На нефтяном рынке на европейской сессии в среду цены стабилизировались после отката накануне, вызванного оптимизмом по поводу иранской ядерной сделки; цена Brent находится почти на $2,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии торгов акциями на "Мосбирже" во вторник.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $121,62 за баррель (+0,4% и -0,9% во вторник), июльская цена WTI - $119,31 за баррель (+0,3% и -1,7% накануне).

Власти Ирана считают, что переговоры о возрождении ядерной сделки 2015 года могут завершиться успехом, написала газета The Times of Israel. Заключение соглашения может привести к ослаблению санкций и увеличению поставок иранской нефти на мировой рынок.

Тем временем министерство финансов США продлило до начала декабря действие генеральной лицензии, которая позволяет совершать операции по финансированию энергетики с подпавшими под американские санкции российскими структурами. В понятие "энергетика" в целях данной лицензии включается как добыча/транспортировка/сжижение нефти или газа, так и производство других источников энергии, в том числе угля, урана и ВИЭ.

Американский институт нефти (API) накануне вечером сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 736 тыс. баррелей. Официальные данные Минэнерго будут обнародованы в среду, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на снижение резервов на 1,2 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+7,8%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+6,2%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,9%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,3%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+3%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+2,9%).

Подешевели бумаги "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-2,8%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-2,3%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,41 млрд рублей (из них 4,79 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,94 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 359,53 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
    Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 июня 2022 года 18:53
Укрепление рубля может возобновиться во второй половине июня - "Открытие Инвестиции"
Укрепление рубля может возобновиться во второй половине июня с началом проведения налоговых платежей экспортерами, говорится в комментарии "Открытие Инвестиции". "Рубль проводит достаточно спокойные торги. Похоже, что на рынке обнаружилась зона равновесия после смягчения почти всех мер валютного...    читать дальше
.
15 июня 2022 года 18:26
Индекс Мосбиржи может преодолеть отметку 2350п в краткосрочной перспективе - ПСБ
Индекс Мосбиржи может преодолеть отметку 2350 пунктов в краткосрочной перспективе, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. Эксперт отмечает, что в среду на отечественном рынке акций наблюдались преимущественно "бычьи" настроения, а индекс Мосбиржи вернулся к отметке 2320 пунктов....    читать дальше
.
15 июня 2022 года 17:57
Инвестиции в сельскохозяйственный сектор остаются привлекательными - "Мои Инвестиции"
Инвестиции в сельскохозяйственный сектор остаются привлекательными, считают эксперты телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Мировые цены на продовольствие достигли максимальных за последние несколько лет значений на фоне пандемии COVID-19 и конфликта на Украине. Учитывая сохранение высоких цен на...    читать дальше
.
15 июня 2022 года 17:23
Экспорт российской стали сократится на 25-30% по итогам года - Банк "Открытие"
Экспорт российской стали сократится на 25-30% по итогам 2022 года, полагает аналитик сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов. "Базовый прогноз "Открытие Research" предполагает снижение производства стали на уровне 15% г/г, - пишет аналитик....    читать дальше
.
15 июня 2022 года 16:56
"Финам" оценивает сталелитейный сектор РФ на уровне "хуже рынка"
"Финам" оценивает сталелитейный сектор РФ на уровне "хуже рынка", говорится в материале аналитика инвесткомпании Алексея Калачева. "Российские сталелитейные гиганты оказались чрезвычайно уязвимыми к санкциям. Мировой рынок стали всегда отличался наличием избыточных мощностей и высокой конкуренцией...    читать дальше
.
15 июня 2022 года 16:27
Цена нефти в 3К22 может составить $115-125/барр. - BCS Express
Цена нефти в III квартале 2022г может составить $115-125 за баррель Brent, полагает аналитик BCS Express Игорь Галактионов. По мнению эксперта, в III квартале спрос на нефть может обгонять предложение. Дополнительная нефть может прийти только из стратегических резервов стран ОЭСР или...    читать дальше
.
15 июня 2022 года 15:56
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Ozon с целью 1100 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги Ozon с целью 1100 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 39,5%, стоп-приказ: 690 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что операционные...    читать дальше
.
15 июня 2022 года 15:45
Рубль слегка понижается к доллару и евро в ожидании ключевых событий дня
Москва. 15 июня. Доллар США и евро чуть подрастают на "Московской бирже" в среду днем, рубль повышается к бивалютной корзине в ожидании результатов заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС).    читать дальше
.
15 июня 2022 года 15:31
Котировки нефти могут опуститься к уровню $115-117/барр. до конца торгов в среду - "Фридом Финанс"
Котировки нефти могут скорректироваться до $115-117 за баррель Brent до конца торгов в среду, полагают эксперты инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Цена Brent в моменте снижается на 1,16%, до $119,78, на фоне обновленного прогноза от Международного энергетического агентства, который...    читать дальше
.
15 июня 2022 года 14:54
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Adobe с целью $470
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Adobe Inc. с целью $470 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 27%, стоп-приказ: $350, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что компания опубликует...    читать дальше
.
15 июня 2022 года 14:31
S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 3700-3750п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в среду в диапазоне 3700-3750 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 продолжает снижение к нижней границе нисходящего канала, пробитие которой может спровоцировать дальнейшее резкое падение. MACD не подает сигналов к...    читать дальше
.
15 июня 2022 года 14:08
Вероятность укрепления рубля до 55 руб./$1 в ближайшее время сохраняется - "Открытие Инвестиции"
Вероятность укрепления курса рубля к доллару США до уровня 55 руб./$1 в ближайшее время сохраняется, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин. "Что касается рубля, то факторы его поддержки остаются прежними - сильный...    читать дальше
.
15 июня 2022 года 13:43
Фундаментальная картина на лето 2022г остается позитивной для нефти - "Мои Инвестиции"
Фундаментальная картина остается позитивной для нефтяного рынка, по крайней мере, в течение текущего лета, считают эксперты телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Что может привести к окончанию роста цен на нефть? Поскольку фундаментально рынок нефти выглядит очень сильно, причину возможного слома...    читать дальше
.
15 июня 2022 года 13:17
Текущий рост цены акций FedEx кратковременен - "Фридом Финанс"
Текущий рост котировок акций FedEx Corp. является кратковременным явлением, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Котировки акций Fedex накануне подорожали на 12%. Анонсированные шаги компании в направлении оптимизации бизнеса сигнализируют о намерениях...    читать дальше
.
15 июня 2022 года 12:51
Котировки золота могут протестировать уровень $1810/унц. в среду - Sber CIB
Котировки золота могут протестировать сверху вниз уровень $1810 за тройскую унцию на торгах в среду, полагает аналитик Sber CIB Антон Чернышев. Золото котировалось около $1820 за тройскую унцию на торгах в Азии в среду, констатирует эксперт инвестбанка. В центре внимания инвесторов в течение дня...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.