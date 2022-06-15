Рынок акций РФ после позитивного старта торгов перешел к консолидации на пороге 2300п по индексу МосБиржи

Москва. 15 июня. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в среду сбавил аппетиты из-за отсутствия драйверов для новых покупок и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок в ожидании решения Федрезерва США по ключевой ставке; игроки ожидают новостей с Петербургского международного экономического форума (пройдет 15-18 июня). Индекс МосБиржи протестировал рубеж 2300 пунктов, после чего просел под эту отметку.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2289,98 пункта (+0,01%, максимум сессии - 2307,84 пункта), индекс РТС - 1278,77 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,6%.

Доллар стоит 56,45 рубля (-0,15 рубля).

Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,3%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), Сбербанка (+0,3% и +1,3% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) рассчитывает закрыть сделки по продаже швейцарского и казахстанского дочерних банков до середины июля, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый зампред правления российской кредитной организации Александр Ведяхин. Также он сообщил, что Сбербанк в 2022 году рассчитывает заработать от внедрения технологий искусственного интеллекта 230-250 млрд рублей.

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "Сургутнефтегаза" (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций РФ не оставляет попыток роста, однако для этого просто нет свободных денег. Поддержку акциям "Газпрома" оказывают выросшие цены на газ. Накануне прошла информация, что Siemens из-за санкций не сможет поставить "Газпрому" оборудование для перекачки газа, а значит, "Северный поток" будет работать не на полную мощность. С учетом того, что американский производитель СПГ Freeport LNG восстановит свою деятельность (да и то не в полном объеме) лишь через 90 дней, можно ожидать сохранения дефицита газа в Европе и высоких цен на него.

Нефть Brent отошла от локальных максимумов, но отметку $120 за баррель пробить вниз не смогла. Инвесторы ожидают итогов заседания ФРС США, которые, впрочем, не сильно повлияют на российский рынок акций. Опосредованное влияние будет через изменение котировок нефти и металлов, полагает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, смягчение санкционного тона США может улучшить настроения на рынке акций РФ. Цены на нефть восстанавливаются после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках немного улучшились. В США вслед за ослаблением санкций по операциям российских банков в сфере энергетики выразили обеспокоенность избыточным применением ограничений против РФ. Индекс МосБиржи продолжает движение в рамках диапазона с ближайшим сопротивлением 2350 пунктов.

В среду рынки ждут подведения итогов заседания Федрезерва, который повысит ставку минимум на 50 б.п., публикации экономических прогнозов регулятора, а также данных по розничным продажам страны за май. Если тон ФРС не окажется слишком жестким, по факту заседания на рынке США возможен коррекционный отскок вверх, но лишь в краткосрочной перспективе.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что внимание инвесторов будет направленно на итоги заседания ФРС, от которого ожидают повышения ставки на 75 б.п. после пятничных данных по ускорению инфляции в мае.

Поддержку рынку акций РФ могут продолжить оказывать акции "Газпрома" за счет их ожидаемой высокой дивидендной доходности (более 16%), а также высоких цен на газ в Европе.

Тем не менее, укрепление рубля и отсутствие значимых драйверов, способных оказать поддержку российскому фондовому рынку, может вынудить индекс МосБиржи перейти к отметке 2200 пунктов в ближайшее время, полагает аналитик.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич также считает, что утром в среду настроения на мировых рынках можно охарактеризовать как противоречивые. Кроме заседания ФРС и уже вышедшей статистики по промпроизводству в Китае, в среду инвесторы обратят внимание на данные по розничным продажам в США и выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард.

Пятничные данные по майской инфляции в США сместили оценки инвесторов к возможности повышение ставки Федрезерва сразу на 75 б.п., что негативно для рисковых активов. При этом в комментариях к решению представители ФРС могут указать на готовность и в дальнейшем активно повышать ставку при необходимости, а также указать новые ориентиры по ставке на конец года.

Что касается рынка акций РФ, то коррекция в ценах на нефть, прошедшая во вторник вечером, будет способствовать ухудшению отношения инвесторов к российским активам. В ходе сессии индекс МосБиржи может вновь отступить ниже 2280 пунктов. При этом в случае появления поводов к покупкам и подъема рынка выше 2300 пунктов, будет дан сигнал к возобновлению восстановления рынка, полагает Зварич.

В США во вторник индексы Dow Jones (-0,5%) и S&P 500 (-0,4%) снизились по итогам пятой сессии подряд, завершил торги в "плюсе" Nasdaq (+0,2%).

S&P 500 еще глубже ушел в зону "медвежьего" тренда, в которой завершил торги в понедельник впервые с 2020 года, отмечает Market Watch.

В центре внимания рынка итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в среду, которая, как ожидают эксперты, может принять решение о наращивании темпов ужесточения монетарной политики, учитывая продолжающееся усиление инфляции в США.

Заседание ФРС проходит спустя всего несколько дней после публикации министерством труда США статданных, показавших ускорение роста потребительских цен в Штатах в мае до максимальных с декабря 1981 года 8,6% в годовом выражении. Эксперты посчитали, что это может подтолкнуть Федрезерв к более агрессивному подъему базовой процентной ставки, и не исключают возможности ее повышения сразу на 75 базисных пунктов (б.п.) уже на июньском заседании, пишет The Wall Street Journal. В последний раз американский ЦБ повышал ставку на такую величину в 1994 году.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее подъема на 75 б.п. на предстоящем заседании оценивается рынком в 50%, свидетельствуют данные Bloomberg. До публикации пятничного отчета Минтруда о динамике потребительских цен рынок был уверен в том, что ставка будет повышена в июне на 50 б.п.

В Азии в среду динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, южнокорейский Kospi упал на 1,8%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,5%).

Китайские фондовые индексы выросли на фоне публикации данных, свидетельствующих о постепенном восстановлении экономической активности в стране в мае после ослабления ковидных ограничений.

Объем промпроизводства в Китае в мае увеличился на 0,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после резкого падения на 2,9% в апреле, показали данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Сокращение розничных продаж в прошлом месяце замедлилось до 6,7% с 11,1% в апреле. Безработица в Китае в мае опустилась до 5,9% по сравнению с 6,1% месяцем ранее.

На нефтяном рынке на европейской сессии в среду цены стабилизировались после отката накануне, вызванного оптимизмом по поводу иранской ядерной сделки; цена Brent находится почти на $2,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии торгов акциями на "Мосбирже" во вторник.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $121,62 за баррель (+0,4% и -0,9% во вторник), июльская цена WTI - $119,31 за баррель (+0,3% и -1,7% накануне).

Власти Ирана считают, что переговоры о возрождении ядерной сделки 2015 года могут завершиться успехом, написала газета The Times of Israel. Заключение соглашения может привести к ослаблению санкций и увеличению поставок иранской нефти на мировой рынок.

Тем временем министерство финансов США продлило до начала декабря действие генеральной лицензии, которая позволяет совершать операции по финансированию энергетики с подпавшими под американские санкции российскими структурами. В понятие "энергетика" в целях данной лицензии включается как добыча/транспортировка/сжижение нефти или газа, так и производство других источников энергии, в том числе угля, урана и ВИЭ.

Американский институт нефти (API) накануне вечером сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 736 тыс. баррелей. Официальные данные Минэнерго будут обнародованы в среду, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на снижение резервов на 1,2 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+7,8%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+6,2%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,9%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,3%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+3%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+2,9%).

Подешевели бумаги "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-2,8%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-2,3%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,41 млрд рублей (из них 4,79 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,94 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 359,53 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").