Рубль волатилен к доллару и евро на старте торгов на фоне разнонаправленных сигналов

Москва. 15 июня. Доллар США и евро демонстрируют волатильность на "Московской бирже" в среду утром; после снижения в самые первые секунды торговой сессии рубль перешел к небольшому повышению к бивалютной корзине, отыгрывая действие разнонаправленных факторов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 56,58-57,1 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,5825 руб./$1 (-1,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 59,14 руб./EUR1 (-1 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,41 коп. к уровню закрытия 14 июня, до 57,73 рубля.

Доллар при этом оказался на 51,01 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 10,81 коп. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продемонстрировал заметную волатильность к доллару и евро, несколько раз сменив направление движения на старте торговой сессии. Участники рынка отыгрывают действие разнонаправленных факторов, в том числе ожидания относительно денежно-кредитной политики (ДКП) со стороны мировых центробанков.

Федеральная резервная система (ФРС) в среду завершает двухдневное заседание, в ходе которого, вероятно, обсуждается возможность наращивания темпов ужесточения политики, учитывая продолжающееся усиление инфляции в США.

Заседание ФРС проходит спустя всего несколько дней после публикации министерством труда США статданных, показавших ускорение роста потребительских цен в Штатах в мае до максимальных с декабря 1981 года 8,6% в годовом выражении. Эксперты посчитали, что это может подтолкнуть Федрезерв к более агрессивному подъему базовой процентной ставки, и не исключают возможности ее повышения сразу на 75 базисных пунктов (б.п.) уже на июньском заседании, пишет The Wall Street Journal. В последний раз американский ЦБ повышал ставку на такую величину в 1994 году.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее подъема на 75 б.п. на предстоящем заседании оценивается рынком в 50%, свидетельствуют данные Bloomberg. До публикации пятничного отчета Минтруда о динамике потребительских цен рынок был уверен в том, что ставка будет повышена в июне на 50 б.п.

Представители ФРС не комментировали майские данные об инфляции из-за действующего перед заседанием "периода тишины". Ранее руководители американского ЦБ, в том числе его председатель Джером Пауэлл, отмечали, что дальнейшие действия Федрезерва будут зависеть от ситуации в экономике.

Федрезерв повысил ставку на 75 б.п. с начала 2022 года, причем в мае она была увеличена на 50 б.п. - это первое столь резкое повышение с 2000 года.

По итогам майского заседания ФРС также объявила о намерении приступить с 1 июня к сокращению размера своего баланса за счет корректировки объемов реинвестирования поступлений от погашаемых бумаг. В соответствии с планом Федрезерва, реинвестироваться на рынке будут лишь поступления свыше лимитов, составляющих $30 млрд в месяц в случае US Treasuries и $17,5 млрд в месяц в случае ипотечных облигаций. С сентября эти лимиты будут повышены до $60 млрд и $35 млрд в месяц соответственно.

В среду ФРС также представит обновленные прогнозы для американской экономики и базовой процентной ставки на ближайшие годы.

Согласно опубликованному по итогам мартовского заседания точечному графику прогнозов (dot plot, диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков в отношении базовой ставки), большинство руководителей американского ЦБ ожидали подъема ставки не менее чем до 1,875% в этом году, то есть предполагали, что ставка будет повышена в течение года минимум 7 раз по 25 б.п. Прогнозы большинства руководителей Федрезерва предполагали, что ставка будет поднята как минимум до 2,75% в 2023 году и останется на этом уровне в 2024 году.

Медианные прогнозы руководителей ФРС, предполагавшие в марте, что ставка составит 1,9% к концу 2022 года и 2,8% к концу 2023 года, вероятно, изменятся в более высокую сторону в июне. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидают, что они составят 2,6% и 3,1% соответственно.

Итоги заседания Федрезерва будут обнародованы в среду в 21:00 МСК. В 21:30 МСК начнется традиционная пресс-конференция Пауэлла.

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) проведет внеочередное заседание в среду "для обсуждения текущих условий на рынке", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителя регулятора.

На прошлой неделе Европейский Центробанк сохранил неизменными ключевые процентные ставки и сигнализировал о планах повысить их на 25 базисных пунктов в июле.

Нефтяной рынок возобновил небольшое снижение утром в среду. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 МСК в среду составляет $120,96 за баррель, что на 0,17% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $116 за баррель, что на 0,22% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Власти Ирана считают, что переговоры о возрождении ядерной сделки 2015 года могут завершиться успехом, написала газета The Times of Israel. Заключение соглашения может привести к ослаблению санкций и увеличению поставок иранской нефти на мировой рынок.

Тем временем министерство финансов США продлило до начала декабря действие генеральной лицензии, которая позволяет совершать операции по финансированию энергетики с подпавшими под американские санкции российскими структурами.

В понятие "энергетика" в целях данной лицензии включается как добыча/транспортировка/сжижение нефти или газа, так и производство других источников энергии, в том числе угля, урана и ВИЭ.

Американский институт нефти (API) накануне вечером сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 736 тыс. баррелей. Официальные данные Минэнерго будут обнародованы в среду, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на снижение резервов на 1,2 млн баррелей.

Нефтяные доходы России, несмотря на снижение объемов экспорта нефти, продолжают расти, и Соединенным Штатам совместно с их союзниками надо найти способы для их сокращения, между тем, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

По сообщениям СМИ, чиновник, выступая в сенатском комитете по ассигнованиям, сказал, что в качестве одной из мер Соединенные Штаты обсуждают с европейскими и азиатскими союзниками различные способы, с помощью которых удастся ограничить цены на российскую нефть, поскольку высокие цены компенсируют снижение объемов добычи и экспорта.

"Таким образом, цель состоит в том, чтобы убедиться, что удастся снизить доходы, которые они могут получить от продажи своей нефти в будущем", - сказал Адейемо, добавив, что в противном случае Россия напрямую выигрывает от повышения цен в связи с ситуацией вокруг Украины.

Он, однако, отказался предоставить подробную информацию о ходе переговоров с союзниками, заявив, что такая информация будет зарезервирована для секретного брифинга для сенаторов.