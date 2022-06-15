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15 июня 2022 года 10:28

Вероятно замедление укрепления рубля в среду - ПСБ

Возможно замедление темпа укрепления курса рубля к доллару США на торгах в среду, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Возможно замедление укрепления рубля на фоне снижения темпов роста нефтяных котировок из-за ожиданий решения ФРС по ставкам. Отметим, что мы также ожидаем локального снижения торговой активности со стороны инвесторов на валютном рынке. Впрочем, пара доллар/рубль может продолжить движение в сторону середины диапазона 55-57 руб./$1", - отмечает эксперт банка в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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