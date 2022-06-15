Котировки нефти могут вырасти до $123/барр. в первой половине торгов в среду - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent могут вырасти до $123 за баррель в первой половине торговой сессии в среду, считают аналитики Sber CIB.

"Ожидается, что в среду Международное энергетическое агентство в своем ежемесячном отчете отметит риски дефицита предложения на рынке нефти, а данные Минэнерго США покажут, что запасы автомобильного бензина сокращаются при сильном спросе. К концу дня нефть может подешеветь до $118,9 за баррель, если итоги заседания ФРС США окажутся негативными для рискованных активов", - отмечают в инвестбанке.

Также, по мнению экспертов, рубль в среду, вероятно, сможет закрепиться около уровня 56 руб./$1. На глобальном рынке в центре внимания будет заседание ФРС США - ожидается, что регулятор повысит ставку на 50 б.п. (до 1,5%) и пообещает поднять ее до 3,5% к концу года на фоне высокой инфляции. Инвесторы опасаются повышения ставки сразу на 75 б.п., отмечают аналитики Sber CIB.

ОФЗ, скорее всего, будут торговаться в среду вблизи уровней вторника, полагают эксперты инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.