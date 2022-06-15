Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут заседание ФРС и макростатистика в США и еврозоне:

- Решение ФРС США по монетарной политике;

- Розничные продажи в США за май;

- Объем товарно-материальных запасов в США за апрель;

- Индексы цен на импорт и экспорт в США за май;

- Промышленное производство и торговый баланс еврозоны за апрель.

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