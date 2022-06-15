Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 15 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых факторов: с одной стороны, на рынок будут давить негативные сигналы, поступающие с мировых рынков капитала в ожидании объявления итогов заседания ФРС США, а с другой стороны - инвесторы будут отыгрывать как растущие цены на нефть, так и очередное снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 9,5% годовых на июньском заседании, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились во вторник по итогам пятой сессии подряд, Nasdaq Composite незначительно вырос. S&P 500 еще глубже ушел в зону "медвежьего" тренда, в которой завершил торги в понедельник впервые с 2020 года. В центре внимания рынка заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого, как ожидают эксперты, может быть принято решение о наращивании темпов ужесточения политики, учитывая продолжающееся усиление инфляции в США.

Заседание ФРС проходит спустя всего несколько дней после публикации министерством труда США статданных, показавших ускорение роста потребительских цен в Штатах в мае до максимальных с декабря 1981 года 8,6% в годовом выражении. Эксперты посчитали, что это может подтолкнуть Федрезерв к более агрессивному подъему базовой процентной ставки, и не исключают возможности ее повышения сразу на 75 базисных пунктов уже на июньском заседании, пишет The Wall Street Journal. В последний раз американский ЦБ повышал ставку на такую величину в 1994 году.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее подъема на 75 базисных пунктов на предстоящем заседании оценивается рынком в 50%, свидетельствуют данные Bloomberg. До публикации пятничного отчета Минтруда о динамике потребительских цен рынок был уверен в том, что ставка будет повышена в июне на 50 базисных пунктов. Увеличения ставки на 75 базисных пунктов на этой неделе ожидают, в частности, эксперты Barclays, Jefferies, JPMorgan Chase и Goldman Sachs. Причем главный экономист по США JPMorgan Майкл Фероли допускает возможность повышения ставки сразу на 100 базисных пунктов.

Китайские фондовые индексы растут утром в среду на фоне публикации данных, свидетельствующих о постепенном восстановлении экономической активности в стране в мае после ослабления ковидных ограничений. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:25 МСК поднялся на 1,8%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%. Объем промпроизводства в Китае в мае увеличился на 0,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после резкого падения на 2,9% в апреле. Сокращение розничных продаж в прошлом месяце замедлилось до 6,7% с 11,1% в апреле. Безработица в Китае в мае опустилась до 5,9% по сравнению с 6,1% месяцем ранее. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) влил в финансовую систему 200 млрд юаней ($29,67 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). При этом регулятор сохранил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, на уровне 2,85% годовых.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:40 МСК уменьшился на 1%. Южнокорейский индекс Kospi упал на 2,1%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,2%.

Вместе с тем нефтяной рынок демонстрирует умеренный подъем утром в среду после снижения накануне, вызванного оптимизмом по поводу иранской ядерной сделки. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 МСК в среду составила $121,64 за баррель, что на 0,39% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник контракт подешевел на 0,9% - до $121,17 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $119,35 за баррель, что на 0,35% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов снизилась 1,7%, до $118,93 за баррель.

Власти Ирана считают, что переговоры о возрождении ядерной сделки 2015 года могут завершиться успехом, написала газета The Times of Israel. Заключение соглашения может привести к ослаблению санкций и увеличению поставок иранской нефти на мировой рынок. Тем временем министерство финансов США продлило до начала декабря действие генеральной лицензии, которая позволяет совершать операции по финансированию энергетики с подпавшими под американские санкции российскими структурами. Американский институт нефти (API) накануне вечером сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 736 тыс. баррелей. Официальные данные Минэнерго будут обнародованы в среду, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на снижение резервов на 1,2 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла всего в 1,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 5,562 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,023 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 июня снизился на 0,35% по отношению к пятнице и составил 107,25 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за четыре дня (11-14 июня) 0,26%, опустившись до 776,55 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (-2,35%), "РЖД-001P-20R" (-2,1%) и "Металлоинвест БО-04" (-1,05%), а в лидерах роста - облигации "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,35%), "ПИК-Корпорация-001P-04" (+0,17%) и "Сбербанк 001-06R" (+0,12%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Почта России" планирует 15 июня провести сбор заявок инвесторов на приобретение двух выпусков 10-летних облигаций - серии БО-002P-02 с офертой через 4 года объемом 10 млрд рублей и серии БО-002P-03 с офертой через 6 лет объемом 10 млрд рублей. Ориентир доходности по выпускам - премия 160-180 базисных пунктов к ОФЗ соответствующей дюрации (4/6 лет). Купоны полугодовые. Техразмещение выпусков запланировано на 21 июня. В конце мая "Почта России" провела сбор заявок, 8 июня разместила выпуск 10-летних облигаций серии БО-002Р-01 с офертой через 5 лет объемом 10 млрд рублей по ставке 11,4% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 11,72% годовых.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 3-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-08 на уровне 10,83% годовых. Размещение выпуска объемом 24 млрд рублей прошло в феврале 2021 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,8% годовых. Ставки 2-10-го купонов рассчитываются по формуле премия 175 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. Длительность 1-го купонного периода составит 295 дней, остальные купоны полугодовые. Первый колл-опцион по выпуску установлен через 5,3 года, последующие - каждые 5 лет. В случае неисполнения первого колл-опциона дополнительная премия для последующих после наступления данного события десяти купонов составит 50 базисных пунктов, для второго и последующих колл-опционов - 95 базисных пунктов.

Кроме того, ОАО "РЖД" установило ставку 15-16-го купонов выпуска облигаций серии 35 на уровне 9,39% годовых. Компания разместила 35-ю серию облигаций на 15 млрд рублей в июле 2015 года. Ставки 1-2-го купонов установлены в размере 12,4% годовых. Ставки 3-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 1% годовых.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) установил ставку 12-го купона субординированных облигаций 2-й и 3-й серий в размере 12% годовых. Банк завершил размещение субординированных облигаций 2-3-й серий в марте 2017 года. Объем 2-й серии - 2 млрд рублей, 3-й серии - 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона субордов обеих серий установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки купонов начиная с 3-го купона определяются как значение ключевой ставки ЦБ, действующей по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала каждого последующего купонного периода, плюс 1 процентный пункт.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 33-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 17% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска - 10 лет. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 20 апреля 2018 года. Программе присвоен идентификационный номер 4-00331-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) допустило два технических дефолта: по выплате купонного дохода за 17-й период по облигациям серии 001Р-04 на 13,56 млн рублей, а также при выплате 6-го купона по облигациям серии 002Р-03 на 1,315 млн рублей. Причина неисполнения обязательства прежняя - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере". В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. На текущий момент у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним дефолтов. "Московская биржа" с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".