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15 июня 2022 года 09:47
Индекс Мосбиржи может снизиться к 2200п в ближайшее время - ПСБ
Укрепление рубля и отсутствие значимых драйверов, способных оказать поддержку российскому фондовому рынку, продолжат оказывать давление и вынудят индекс Мосбиржи перейти к отметке 2200 пунктов в ближайшее время, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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