Индекс Мосбиржи может снизиться к 2200п в ближайшее время - ПСБ

Укрепление рубля и отсутствие значимых драйверов, способных оказать поддержку российскому фондовому рынку, продолжат оказывать давление и вынудят индекс Мосбиржи перейти к отметке 2200 пунктов в ближайшее время, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

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