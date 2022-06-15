Рынок ОФЗ, скорее всего, продолжит консолидацию на торгах в среду - ПСБ

Рынок рублевых гособлигаций, скорее всего, продолжит консолидацию на достигнутых уровнях в течение торговой сессии в среду, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Котировки ОФЗ после сильного роста на прошлой неделе ожидаемо перешли к консолидации, констатирует аналитик банка - кривая госбумаг с среднем выросла на 3 б.п.; доходность 10-летнего бенчмарка составила 9,16% годовых. Оборот торгов также несколько снизился - по индексу RGBI сократился до 7,2 млрд руб. с 9 млрд руб. в пятницу.

"Инвесторы пока, скорее всего, займут выжидательную позицию, продолжат внимательно следить за недельными данными по инфляции (четверг). В среду рынок ОФЗ продолжит торговаться в узком ценовом коридоре при пониженной активности торгов. Среднесрочные цели по ОФЗ пока остаются прежние - в своем прогнозе ЦБ РФ допускает снижение ключевой ставки к концу года до 8%, что сместит кривую госбумаг в диапазон 8-8,5% годовых", - пишет Грицкевич.

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