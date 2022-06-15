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15 июня 2022 года 09:34

Нефть слабо восстанавливается

Dow Jones и S&P 500 снизились во вторник, Nasdaq завершил торги в плюсе. Китайские фондовые индексы растут в среду, остальные азиатские индексы в минусе. Нефтяной рынок демонстрирует слабый подъем утром в среду.

Фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились во вторник по итогам пятой сессии подряд, Nasdaq Composite незначительно вырос.

S&P 500 еще глубже ушел в зону "медвежьего" тренда, в которой завершил торги в понедельник впервые с 2020 года, отмечает Market Watch.

В центре внимания рынка заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого, как ожидают эксперты, может быть принято решение о наращивании темпов ужесточения политики, учитывая продолжающееся усиление инфляции в США.

Заседание ФРС проходит спустя всего несколько дней после публикации министерством труда США статданных, показавших ускорение роста потребительских цен в Штатах в мае до максимальных с декабря 1981 года 8,6% в годовом выражении. Эксперты посчитали, что это может подтолкнуть Федрезерв к более агрессивному подъему базовой процентной ставки, и не исключают возможности ее повышения сразу на 75 базисных пунктов (б.п.) уже на июньском заседании, пишет The Wall Street Journal. В последний раз американский ЦБ повышал ставку на такую величину в 1994 году.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее подъема на 75 б.п. на предстоящем заседании оценивается рынком в 50%, свидетельствуют данные Bloomberg. До публикации пятничного отчета Минтруда о динамике потребительских цен рынок был уверен в том, что ставка будет повышена в июне на 50 б.п.

Увеличения ставки на 75 б.п. на этой неделе ожидают, в частности, эксперты Barclays, Jefferies, JPMorgan Chase и Goldman Sachs. Причем главный экономист по США JPMorgan Майкл Фероли допускает возможность повышения ставки сразу на 100 б.п.

Риск того, что агрессивное ужесточение политики ФРС приведет к рецессии в экономике США, существенно вырос, отмечает главный инвестиционный директор подразделения в сфере управления состояниями UBS Марк Хэфеле.

"Предстоящее заседание ФРС, на котором будут представлены новые экономические прогнозы американского ЦБ, является одним из самых важных в новейшей истории и будет ключевым для дальнейших перспектив финансовых рынков", - приводит слова Хэфеле Market Watch.

Данные о динамике цен производителей в США за май, опубликованные во вторник, показали ускорение темпов их роста в помесячном выражении и замедление в годовом. Так, их подъем относительно апреля составил 0,8% (0,4% в предыдущем месяце), а относительно мая прошлого года - 10,8% (10,9% в апреле).

Акции Oracle Corp. (SPB: ORCL) подорожали на 10,4% по итогам торгов во вторник. Один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2022 финансового года на 21%, но скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Стоимость бумаг Coinbase Global (SPB: COIN) Inc., объявившей о намерении сократить порядка 1,1 тыс. рабочих мест, или 18% штата, опустилась на 0,8%.

Акции Spirit Airlines (SPB: SAVE) Inc. подорожали на 3,4%. Совет директоров Spirit сообщил, что начал переговоры с JetBlue Airways Corp., направившей 6 июня на рассмотрение авиакомпании улучшенное предложение о покупке. Spirit также продолжает работать с другим претендентом на ее покупку - Frontier Group Holdings Inc. - в рамках ранее заключенного соглашения между двумя компаниями. Frontier и JetBlue получили равный доступ к внутренней документации Spirit для проведения due diligence.

Бумаги JetBlue выросли в цене на 0,47%, Frontier - на 1,5%.

Стоимость акций оператора службы доставки FedEx Corp. (SPB: FDX) подскочила на 14% после заявления компании о намерении повысить квартальные дивиденды на 53%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник снизился на 151,91 пункта (0,5%) и составил 30364,83 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 14,15 пункта (0,38%) - до 3735,48 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 19,12 пункта (0,18%) и составил 10828,35 пункта.

Китайские фондовые индексы растут утром в среду на фоне публикации данных, свидетельствующих о постепенном восстановлении экономической активности в стране в мае после ослабления ковидных ограничений.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:25 МСК поднялся на 1,8%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%.

Объем промпроизводства в Китае в мае увеличился на 0,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после резкого падения на 2,9% в апреле, показали данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Сокращение розничных продаж в прошлом месяце замедлилось до 6,7% с 11,1% в апреле. Безработица в Китае в мае опустилась до 5,9% по сравнению с 6,1% месяцем ранее.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) влил в финансовую систему 200 млрд юаней ($29,67 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). При этом регулятор сохранил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, на уровне 2,85% годовых.

Кроме того, китайский ЦБ предоставил банкам 10 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО, ставка по этим операциям также осталась неизменной - 2,1%.

Лидерами роста на торгах в Гонконге являются акции интернет-ритейлеров Alibaba Group Holding Ltd. (+4,7%) и JD.com Inc. (+4,6%), а также банка China Merchants Bank Co. Ltd. (+4,5%).

Активно растут также акций китайских автопроизводителей: Li Auto Inc. - на 7%, NIO Inc. - 15%, XPeng Inc. - на 8,1% и Geely Automobile Holdings Ltd. - на 4,8%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:40 МСК уменьшился на 1,1%.

В число лидеров снижения котировок во вторник входят акции энергетической Osaka Gas Co. Ltd. (-5%), сталелитейной Kobe Steel Ltd. (-4%) и нефтегазовой Inpex Corp. (-3,8%).

Южнокорейский индекс Kospi опустился на 2,1%.

Котировки акций медиакомпании HYBE Co., которая продюсирует популярную бой-бенд группу BTS, обвалились на 28% до минимума с момента размещения, на новости о том, что участники BTS приняли решение временно распустить группу и выпускать песни поодиночке. После этого аналитики южнокорейской Hana Financial Investment сократили прогноз роста операционной прибыли HYBE в 2023 году на 54%, выручки - на 32%.

Рыночная стоимость автомобильной компании Hyundai Motor поднялась на 0,6%, одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. - опустилась на 2,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,2%.

Котировки акций одной из крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP опустились на 0,4%. Цена бумаг производителя материалов для аккумуляторов Novonix Ltd. рухнула на 10,1%, разработчика софта Megaport Ltd. - на 10,2% и горнодобывающей Chalice Mining Ltd. - на 7,8%.

В то же время акции оператора казино и сети отелей Crown Resorts Ltd. растут на 0,23% на новости об одобрении австралийским судом сделки компании с Blackstone Inc.

Нефтяной рынок демонстрирует слабый подъем утром в среду после снижения накануне, вызванного оптимизмом по поводу иранской ядерной сделки.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 МСК в среду составляет $121,43 за баррель, что на $0,26 (0,21%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник контракт подешевел на $1,1 (0,9%) - до $121,17 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $119,2 за баррель, что на $0,27 (0,23%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов снизилась $2 (1,7%), до $118,93 за баррель.

Власти Ирана считают, что переговоры о возрождении ядерной сделки 2015 года могут завершиться успехом, написала газета The Times of Israel. Заключение соглашения может привести к ослаблению санкций и увеличению поставок иранской нефти на мировой рынок.

Тем временем министерство финансов США продлило до начала декабря действие генеральной лицензии, которая позволяет совершать операции по финансированию энергетики с подпавшими под американские санкции российскими структурами.

В понятие "энергетика" в целях данной лицензии включается как добыча/транспортировка/сжижение нефти или газа, так и производство других источников энергии, в том числе угля, урана и ВИЭ.

Американский институт нефти (API) накануне вечером сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 736 тыс. баррелей. Официальные данные Минэнерго будут обнародованы в среду, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на снижение резервов на 1,2 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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