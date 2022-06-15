Возможно умеренно позитивное начало торгов индекса Мосбиржи в среду - "Алго Капитал"

Возможно умеренно позитивное открытие торгов по индексу Мосбиржи в среду, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия торговой сессии в России с минимальным отклонением или с некоторым приростом в пределах 1% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2280-2315 пунктов. После умеренно позитивного открытия индекс с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее состояние внешнего фона не настолько позитивно, чтобы стимулировать активные покупки в акциях российских компаний, - указывает эксперт. - В качестве ближайших поддержек для индекса Мосбиржи выступят уровни 2270, 2250 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2320, 2340 пунктов".

Заметное влияние на ход торгов в России во второй половине дня способны оказать внешнеполитические новости, отмечает Манжос. Среди значимой иностранной статистики стоит обратить внимание, по его мнению, на еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 МСК). Плановое решение по величине процентной ставки ФРС (21:00 МСК) будет объявлено уже после завершения торгов в России.

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