Падение доходностей ОФЗ - среднесрочный позитив для дивидендных "фишек" - BCS Express

Снижение привлекательности облигаций за счет падения доходностей к погашению - позитивный среднесрочный драйвер для дивидендных "фишек", говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Картина по индексу Мосбиржи не меняется. Каждый день мы отмечаем актуальность бокового коридора и пока его границы неизменны. Снизу зона поддержки расположена на 2165-2235 пунктах, сверху сопротивление на 2460-2500 пунктах. Ждем преодоления одного из обозначенных рубежей, что спровоцирует ускорение тренда в сторону пробоя", - пишет аналитик инвестиционной компании.

Снижение привлекательности облигаций за счет падения доходностей к погашению - позитивный среднесрочный драйвер для российских акций, в первую очередь для дивидендных "фишек", указывает Карпунин. "Каждый может сам провести экспресс-анализ чувствительности российских бумаг к дивидендам в последние месяцы. Почти все бумаги, по которым платятся относительно высокие дивиденды и, вероятно, будут платиться в следующем году, выглядят гораздо лучше индекса. Например, это касается "МТС", "ОГК-2", "Мосэнерго", "ТГК-1", "Газпрома", "Башнефти", "Интер РАО". А там, где есть неопределенность по поводу выплат - сразу более слабая динамика. По всей видимости, такой селективный подход частных инвесторов, занимающих 73% от торгового оборота, в среднесрочной перспективе сохранится", - отмечает эксперт BCS Express.

"Хуже рынка" выглядят металлурги и угольщики на фоне коррекции сырьевых цен, а также укрепления рубля. Отраслевой индекс металлов и добычи накануне просел на 1,3%. До февральских минимумов ему осталось всего около 1%. Какого-то повышенного спроса в ближайшие дни без ослабления рубля здесь ждать не приходится", - указывает аналитик инвесткомпании.

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