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15 июня 2022 года 09:03
Потенциал укрепления рубля краткосрочно еще не исчерпан - BCS Express
Потенциал укрепления курса рубля по отношению к доллару США в краткосрочной перспективе еще не исчерпан, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Курс доллара во вторник обновил минимумы по отношению к рублю с 2018 года. В моменте пара USD/RUB опускалась до 55,6 руб./$1. При этом объемы торгов были невысокими как по евро, так и по доллару. То есть даже текущий курс пока не обеспечивает балансировку предложения за счет импорта. При этом есть предположение, что значительная часть экспортной выручки сейчас не продается, учитывая невысокие обороты. То есть пространство для укрепления рубля краткосрочно еще не исчерпано. По доллару не исключаем спуска к отметке 55 руб./$1 или чуть ниже. К тому же рублю помогают все еще высокие цены на газ и нефть, которые компенсируют просадку в металлах, угле и других сырьевых товарах", - пишет аналитик инвестиционной компании в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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