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14 июня 2022 года 19:27

Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста индексов благодаря подъему Газпрома

Москва. 14 июня. Рынок акций РФ начал торговую неделю с умеренного роста индексов за счет подорожавших бумаг "Газпрома" (+2,8%) благодаря спросу в ожидании их высокой дивидендной доходности, динамика основных blue chips оказалась смешанной на фоне разнополярных внешних сигналов. Во "втором эшелоне" раллировали акции "Юнипро" (+21,7%) на ожиданиях продажи компании энергохолдингом Fortum.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2289,75 пункта (+0,2%, днем индекс поднимался выше 2300 пунктов), индекс РТС - 1272,97 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали смешанную динамику в пределах 6,1%.

Доллар просел до 56,69 рубля (-0,12 рубля).

Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,9%), "Газпрома" (+2,8%, до 317,69 рубля), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,3% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,7%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-6,1%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-4,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4% и -1% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%).

ПАО "РусГидро" может выплатить дивиденды по итогам 2021 г. в размере 0,053 руб. на акцию, следует из материалов компании к годовому собранию акционеров. Дивидендная отсечка установлена на 10 июля, годовое собрание акционеров "РусГидро" состоится 30 июня в заочной форме.

Система передачи финансовых сообщений SWIFT с 14 июня перестает оказывать услуги Сбербанку, Россельхозбанку (РСХБ) и Московскому кредитному банку (МКБ (MOEX: CBOM) ). Такое решение было принято в рамках шестого пакета антироссийских санкций ЕС. Ранее сообщалось, что от SWIFT с 12 марта 2022 года были отключены ВТБ, банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), Совкомбанк, банк "Россия", Новикомбанк, а также госкорпорация "ВЭБ.РФ".

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, укрепление рубля сократило дневной прирост российского рынка акций. Уже несколько дней в числе рыночных аутсайдеров остаются акции компании металлургического сектора, а лучше других смотрятся бумаги сектора электроэнергетики. Дивидендные истории продолжают привлекать к себе внимание - на этот раз на первом плане оказался "Газпром" (MOEX: GAZP) с решением выплатить дивиденды за 2021 год (ориентировочная доходность акций концерна составляет чуть менее 17%).

По оценке ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Research" Андрея Кочеткова, внешний фон остается негативный, но для рынка акций РФ определяющим фактором является цена на нефть, а также внутренние истории. Поскольку российские активы находятся в изоляции, то воздействие таких факторов, как политика ФРС или доходности высоколиквидных облигаций, почти не ощущается.

Акции "Газпрома" выросли, хотя новостной поток сложно назвать позитивным. Если считать сообщение о сокращении прокачки газа по "Северному потоку" на 40% поводом для роста цен бумаг, то выгода от такого действия становится очевидной. Поставки газа в газопровод "Северный поток" снизятся почти на 40% вследствие несвоевременного обслуживания компрессоров немецкой компанией Siemens. Немецкая сторона не смогла своевременно вернуть из ремонта газоперекачивающие агрегаты, что привело к временному сокращению объемов поставок.

Нефть возобновила рост на фоне дальнейшего ухудшения ситуации с предложением на рынке. Ливийские власти сообщили о падении производства до 100 тыс. б/с, хотя еще несколько месяцев назад эта страна производила до 1,2 млн б/с. Причиной падения производства и экспорта, как всегда, является очередной внутренний политический кризис. UBS AG повысил свой прогноз цены Brent до $130 в III квартале, а также до $125 в последующие три квартала, хотя ранее прогноз составлял $115 за баррель Brent. Причиной повышения прогноза стали такие факторы, как низкие запасы, сокращение резервных мощностей и отсутствие перспектив появления дополнительного предложения, отмечает Кочетков.

По оценке инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, факторами давления на рынок акций РФ во вторник выступили укрепление рубля, снижение цен на металлы и ухудшение общерыночного сантимента в ожидании более решительного повышения ставок Федрезервом США после публикации данных по росту потребительских цен в мае. Поддержку оказали цены на нефть Brent, устремившиеся к $125 за баррель на фоне сокращения добычи нефти в Ливии на 90% из-за беспорядков в стране. Цены на газ в Европе резко повысились после сообщений "Газпрома" об ограничении поставок по газопроводу "Северный поток".

В среду можно ожидать сохранения сдержанной динамики торгов на российском рынке, основное внимание инвесторов в середине недели будет приковано к сигналам центробанков. ФРС США в среду вечером примет решение по процентным ставкам и опубликует экономические прогнозы. Решение Федрезерва и тональность его комментариев определят краткосрочные настроения на мировых биржах. Кроме того, в среду состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Индекс МосБиржи в среду будет колебаться в пределах 2225-2355 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, во вторник на отечественном рынке акций наблюдалась разнонаправленная динамика "фишек", без явного новостного фона. Индекс МосБиржи продолжил проторговывать важный уровень поддержки 2286 пунктов, индикатор сдерживали от снижения выросшие акции "Газпрома" - инвесторы покупают эти бумаги с расчетом на высокую дивидендную доходность, которая на текущий момент составляет более 16%. Остальные представители нефтегазового сектора в целом выглядели безыдейно, несмотря на продолжающую восстанавливаться нефть.

В секторе электроэнергетики ростом отличились акции "Юнипро" на фоне решения финской Fortum продать до 21 июня свои российские активы, претендентами на покупку которых являются структуры "Газпрома", "Интер РАО" и СУЭК. На этом фоне неплохо выросли и бумаги другого иностранного электропроизводителя - "Энел Россия" (MOEX: ENRU).

Под давлением продаж находился горно-металлургический сектор, наиболее уязвимый к укреплению рубля, а также ввиду коррекции цен на рынке промышленных металлов. По заявлениям представителей черной металлургии, объемы производства в июне в среднем снижаются на 40%. Схожее снижение производства показывают и производители цветных металлов. В условиях продолжения укрепления рубля и отсутствия значимых триггеров, способных оказать поддержку российскому фондовому рынку, индекс МосБиржи может плавно перейти к снижению к отметке 2200 пунктов, полагает Жильников.

Во вторник в Азии снижение индексов несколько ослабло, Китай вышел в "плюс" (японский Nikkei 225 снизился на 1,3%, корейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite вырос на 1%, гонконгский Hang Seng не изменился), проседает Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,3-1,2%), в США динамика смешанная (S&P 500 и Dow просели на 0,1-0,4%, Nasdaq прибавил 0,3%).

Накануне S&P 500 упал на 3,9% и оказался в зоне "медвежьего" тренда - его падение по сравнению с январским пиком превысило 20%, отмечает Market Watch.

В центре внимания рынка стартующее 14 июня двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), в ходе которого, как ожидается, будет обсуждаться возможность наращивания темпов ужесточения политики, учитывая продолжающееся усиление инфляции в США.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, рынок оценивает в 50% вероятность ее подъема сразу на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам двухдневного заседания, завершающегося 15 июня, свидетельствуют данные Bloomberg. До публикации пятничного отчета Минтруда о динамике потребительских цен рынок был уверен в повышении ставки Федрезервом на 50 б.п. на июньском заседании.

Нефтяной рынок во вторник сохраняет оптимизм. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $124,05 за баррель (+1,5% и +0,2% в понедельник), июльская цена WTI - $122,47 за баррель (+1,3% и +0,2% накануне).

Спрос на нефть в 2022 году увеличится к прошлому году на 3,36 млн баррелей в сутки - до 100,29 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК. Эксперты сохранили общую оценку потребления нефти и в 2021, и в 2022 годах.

При этом на 250 тыс. б/с снижена оценка потребления во II квартале 2022 года - до 98,44 млн б/с. Соответственно на III и на IV кварталы прогноз спроса повышен на 110 тыс. б/с - до 100,74 млн б/с и на 130 тыс. б/с - до 102,64 млн б/с. Таким образом, в 2022 году спрос на нефть превысит "доковидный" 2019 год на 0,1 млн б/с.

На рынке также сохраняются опасения по поводу возможной рецессии в мировой экономике и потенциального введения новых локдаунов в Китае, которые могут ударить по спросу, пишет Trading Economics.

Ограничению предложения способствует в том числе падение добычи нефти в Ливии на фоне политической нестабильности в период, когда производители ОПЕК+ также сталкиваются с проблемами в достижении поставленных целей по добыче.

В то же время вспышка COVID-19 в Пекине усиливает тревоги по поводу введения новых ограничений практически сразу после того, как были сняты предыдущие.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции "Юнипро" (+21,7%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+5,7%), "Энел Россия" (+5,3%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+4,7%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+4,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+4,1%).

Чуть больше месяца назад стало известно, что финский энергохолдинг Fortum планирует продать российские активы, включая "Юнипро", а также прекратит использование своего бренда в РФ. Эти процессы могут занять какое-то время и потребовать одобрения регуляторов, говорится в отчете Fortum.

Как пишет во вторник "Коммерсантъ", финская энергокомпания Fortum до 21 июня собирает обязывающие предложения по продаже своих российских активов - генкомпаний "Фортум" (MOEX: TGKJ) и "Юнипро". По условиям Fortum, сделка должна быть закрыта до 1 июля, сообщили изданию источники, знакомые с ситуацией. На покупку компаний будут претендовать крупнейшие российские мейджоры - "Интер РАО", структуры "Газпрома" и СУЭК.

Лидерами отката выступили акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-9,3%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-9,2%), бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-8,9%), "префы" "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-6,8%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-5%, акции ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-5%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-4,8%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-4,4%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 30,57 млрд рублей (из них 15,11 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,45 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,79 млрд рублей на акции "Юнипро").


Опубликовано: /Финмаркет/
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