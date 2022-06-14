Цены евробондов РФ во вторник не продемонстрировали яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 14 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних факторов. В свою очередь американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно снизились в цене за день в ожидании объявления итогов июньского заседания ФРС США, на котором базовая процентная ставка в очередной раз должна быть повышена, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации России с погашением в 2042 году снизились в цене за день всего на 3 базисных пункта, до 25,25% от номинала (их доходность выросла на 2,5 базисного пункта - до 23,15% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 1,5 базисного пункта). Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 25 базисных пунктов, до 19,13% от номинала (их доходность снизилась на 52 базисных пункта - до 60,8% годовых), в то время как бумаги с погашением в 2029 году подешевели на 13 базисных пунктов, до 15,22% от номинала (их доходность выросла на 27 базисных пунктов, до 45,48% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году потерял в цене всего 1 базисный пункт, подешевев до 25,94% от номинала (его доходность выросла на 45 базисных пунктов - до 155,58% годовых). Вместе с тем еврооблигации РФ с погашением в 2030 году подорожали за день на 17 базисных пунктов, до 25,69% от номинала (их доходность снизилась на 95 базисных пунктов - до 165,83% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 14 июня находилась под влиянием противоречивых факторов. С одной стороны, давление на отечественные бумаги оказывали негативные настроения, сформировавшиеся на глобальных долговых рынках в ожидании очередного ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом США, а с другой стороны - поддержку рынку оказывали растущие цены на нефть и газ, а также укрепляющийся рубль.

Доходность государственных облигаций ведущих мировых экономик увеличивается во вторник в ожидании итогов июньского заседания Федеральной резервной системы, на котором регулятор может резко поднять ключевую процентную ставку. Доходность 10-летних госбондов США в ходе торгов поднималась до 3,385% с 3,36% годовых накануне. На прошлой неделе показатель локально достигал 3,4% годовых впервые с апреля 2011 года. Аналогичный показатель для 10-летних государственных облигаций Австралии во вторник превысил 4% годовых, обновив максимум с апреля 2014 года. Процентные ставки британских казначейских облигаций со сроком погашения через 10 лет находятся в районе 2,5% годовых, что также является самым высоким значением с 2014 года.

Заседание ФРС завершится в среду, и все больше экономистов склоняются к мысли, что по его итогам ключевая ставка в США будет повышена на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых. В последний раз американский ЦБ повышал ставку на такую величину в 1994 году. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее подъема на 75 базисных пунктов на предстоящем заседании оценивается рынком в 50%.

Два крупнейших банка США JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств РФ, сообщило агентство Bloomberg. По данным источников агентства, JPMorgan Chase и Goldman Sachs решили отказаться от операций по долгу РФ после того, как Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) запретило участникам рынка США приобретать как новые, так и существующие долговые и долевые ценные бумаги, выпущенные субъектом РФ. "В соответствии с обновленным руководством OFAC и сворачиванием Goldman Sachs деятельности, связанной с Россией, фирма больше не будет проводить определенные операции по формированию активности рынка в отношении российских юридических лиц", - говорится в заявлении одного из банков.

Ранее OFAC сообщило, что лицензия, которая разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России на срок до 25 мая, не будет продлена. Решение Минфина США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу РФ ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре, говорилось в распространенном ранее сообщении Минфина РФ.

"Минфин России как ответственный заемщик подтверждает готовность продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств. Принимая во внимание, что отказ в продлении указанной лицензии делает невозможным продолжение обслуживания государственного внешнего долга в долларах США, выплаты будут осуществляться в валюте РФ с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства через "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) в качестве платежного агента", - сообщило министерство. "Нынешняя ситуация не имеет ничего общего с ситуацией 1998 года, когда России не хватало средств на погашение своих долгов. Сейчас деньги есть, и готовность платить тоже присутствует. На качестве жизни россиян эта искусственно созданная недружественной страной ситуация не отразится", - подчеркнул министр финансов России Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.