Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 15 июня в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- розничные продажи, промышленное производство, инвестиции в основные средства Китая в мае (05:00 МСК);

- ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (11:00 МСК);

- торговый баланс еврозоны в апреле (12:00 МСК);

- промышленное производство еврозоны в апреле (12:00 МСК);

- розничные продажи США в мае (15:30 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17:30 МСК);

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (19:20 МСК);

- решение по процентной ставке ФРС, экономические прогнозы (21:00 МСК);

- пресс-конференция ФРС по итогам заседания (21:30 МСК);

- выступления представителей ЕЦБ (в течение дня);

- акции "Белуга Групп" последний день торгуются с дивидендами за 2021г.

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