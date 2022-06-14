BCS Express назвал топ-5 акций РФ, интересных для покупок на среднесрочную перспективу

Эксперты BCS Express выделили главные тренды и отобрали топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - "Магнит", "НЛМК", "ЛУКОЙЛ", "РусАл" и "РусАгро".

По мнению экспертов, акции "Магнита" выглядят интересно в среднесрочной перспективе как ставка на защитный сектор. "Компания работает на внутреннем рынке и слабо зависит от импортных поставок. По итогам I квартала "Магнит" показал одни из лучших результатов в ритейле, LFL-продажи выросли, в то время у большинства конкурентов показатель ухудшился. "Магнит" показывает опережающие сектор темпы роста выручки, в том числе благодаря покупке Дикси. При стабильной ситуации на российском рынке на горизонте ближайших месяцев бумаги могут достичь 5400-5600 руб.", - отмечают аналитики.

По их оценке, акции "НЛМК" интересны с точки зрения диверсификации портфеля и защиты от ослабления рубля. Компания не пострадала от прямых санкций ЕС, так как слябы, которые ввозит компания в регион, не попали под санкционные ограничения. "У "НЛМК" исторически высокая доля экспортных поставок - 57% по итогам 2021г. Из-за этого в моменте на бумаги давит ослабление рубля, но на горизонте нескольких месяцев валютный курс может стать более благоприятным для компании. "НЛМК" отказался от выплаты дивидендов по итогам 2021г и за I квартал 2022г. Однако с высокой вероятностью компания вернется к выплате дивидендов позже в 2022г. При возврате к выплате дивидендов дивдоходность на горизонте 12 месяцев может составить около 20%", - указывают стратеги BCS Express.

Акции "ЛУКОЙЛа" сейчас являются одними из наиболее недооцененных в российском нефтяном секторе, считают аналитики: "Важный фактор привлекательности "ЛУКОЙЛа" - щедрая дивидендная политика, - полагают аналитики. Совет директоров компании планирует рассмотреть до конца 2022г вопрос о рекомендациях по выплате дивидендов из нераспределенной прибыли компании 2021г. На наш взгляд, вероятность таких выплат высокая. В течение следующих 12 месяцев дивидендная доходность ожидается около 22%. Байбэк в последнее время не проводится, но если его возобновят, то бумаги могут получить стимул для роста быстрее рынка".

В свою очередь, "РусАл" может выиграть в 2022г от дефицита алюминия, говорится далее в комментарии. "Компания пострадала от санкций за счет снижения поставок глинозема с Николаевского завода и от СП в Австралии, однако эффект на рентабельность ожидается сдержанным, выпадающие объемы получится заместить покупками на мировом рынке. Также стоит отметить, что "РусАл" владеет долей в "Норникеле", который намерен выплачивать дивиденды по итогам 2021г. Это означает, что компания получит приток ликвидности, который можно использовать для дальнейшего снижения долга. В среднесрочной перспективе бумаги могут подняться к 70-72,5 руб. за акцию", - пишут эксперты инвесткомпании.

Также интересны, по их оценке, и бумаги "РусАгро" на фоне роста цен на продовольственную продукцию. "Несмотря на кризисные моменты, спрос на продукцию "РусАгро" остается стабильным. Позитивный момент для группы - участие в программе льготного кредитования отрасли. Благодаря этому даже при росте процентных ставок в РФ негативный эффект на прибыль не такой существенный. При спокойном сентименте расписки "РусАгро" на горизонте нескольких месяцев могут подняться к 1050-1100 руб.", - прогнозируют аналитики BCS Express.

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