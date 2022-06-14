"Финам" повысил рекомендацию для акций Disney до "покупать"

"Финам" повысил рекомендацию для акций Walt Disney Co. с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость в $115,3 за штуку на май 2023 года, что предполагает потенциал роста 20,5% от текущего уровня, была подтверждена экспертами.

"С момента выпуска рекомендации от 19 мая котировки акций Disney скорректировались на 8,5% на фоне общего снижения американского фондового рынка. Тем не менее мы сохраняем позитивный взгляд на компанию и считаем ее одним из бенефициаров окончательного снятия коронавирусных ограничений по всему миру и одним из первых кандидатов на покупку в секторе ТМТ после стабилизации рыночной ситуации. Ключевым фактором роста финансовых показателей в ближайшие кварталы станет сегмент парков развлечений, в долгосрочной же перспективе наибольшим потенциалом обладают стриминговые сервисы компании", - указывает аналитик Ксения Лапшина.

Walt Disney Co. - один из крупнейших в мире медиахолдингов. Компания владеет и управляет парками развлечений Disneyland, организует тематические круизы и экскурсионные поездки, владеет кабельными каналами, станциями телевещания и стриминговыми видеосервисами.

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