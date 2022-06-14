Долгий и уверенный рост цены акций Oracle маловероятен - BCS Express

Долгий и уверенный рост котировок акций Oracle Corp. маловероятен, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Компания Oracle неожиданно позитивный отчет за квартал (март-май) и еще более позитивные прогнозы. До этого момента акции эмитента не привлекали к себе повышенного внимания. В нынешнем году бумаги уверенно держали нисходящий тренд. С декабрьских пиков они спустились вниз на 40%, прежде чем отскочили к уровням начала июня. Сейчас бумага полностью отбила потери предыдущих четырех сессий, когда цена снижались вместе с остальным рынком на фоне роста инфляции в США, - отмечает аналитик в обзоре. - Учитывая тревожный фон, цена акций вряд ли будет расти долго и уверенно. Ближайшее сильное сопротивление - $79. Поддержка проходит около $67. Консенсус-прогноз на год составляет $91 за штуку, но может подняться до $102-110 после сильного отчета. Это дает от 26 до +52% среднесрочного потенциала роста".

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