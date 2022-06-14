Рубль может укрепиться на уровне 55 руб./$1 во вторник - Sber CIB

Курс рубля может укрепиться около уровня 55 руб./$1 на торгах во вторник на фоне высоких цен на нефть, считают аналитики Sber CIB.

"Майский индекс цен производителей в США, вероятно, покажет, что инфляция в США остается высокой или ускоряется, и это может спровоцировать продажи рискованных активов. Кроме того, снова появляются риски в части спроса на нефть, так как в Китае растет заболеваемость коронавирусом. По нашему мнению, в этих условиях нефть марки Brent будет под давлением и может подешеветь до $120 за баррель", - отмечают в инвестбанке.

Также аналитики полагают, что на торгах во вторник вероятна стабилизация рынка ОФЗ на текущих уровнях.

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