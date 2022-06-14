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14 июня 2022 года 10:22
Рубль может укрепиться на уровне 55 руб./$1 во вторник - Sber CIB
Курс рубля может укрепиться около уровня 55 руб./$1 на торгах во вторник на фоне высоких цен на нефть, считают аналитики Sber CIB. "Майский индекс цен производителей в США, вероятно, покажет, что инфляция в США остается высокой или ускоряется, и это может спровоцировать продажи рискованных активов. Кроме того, снова появляются риски в части спроса на нефть, так как в Китае растет заболеваемость коронавирусом. По нашему мнению, в этих условиях нефть марки Brent будет под давлением и может подешеветь до $120 за баррель", - отмечают в инвестбанке. Также аналитики полагают, что на торгах во вторник вероятна стабилизация рынка ОФЗ на текущих уровнях. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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