Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 56-59 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 56-59 руб./$1, а по паре евро/рубль - 59-62 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Решение Банка России, снизившего ключевую ставку до 9,5%, не оказало влияние на курс рубля, поскольку было заложено в ожидания рынка. Продолжающееся чрезмерное укрепление рубля не отвечает интересам бюджета, поэтому недавняя отмена обязательной продажи выручки экспортерами призвана стимулировать движение национальной валюты в чуть более высокий коридор волатильности. Но очередные шаги по смягчению валютного контроля не окажут мгновенного действия на курс рубля в силу отложенного эффекта своего влияния. В гораздо больше степени на курс рубля будут влиять новости геополитического характера и баланс экспортных и импортных поступлений. Со стороны населения спрос на иностранную валюту также продолжает оставаться низким в силу ограниченного внешнего туризма, особенно на фоне заявлений ряда банков о введении комиссии за хранение долларов и евро на счетах и вкладах, что должно стимулировать клиентов банков переводить валютные сбережения в рубли", - пишет эксперт банка.

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