Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 14 июня. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых факторов: с одной стороны, на рынок будут давить негативные сигналы, поступающие с мировых рынков капитала, а с другой стороны - инвесторы будут отыгрывать как растущие цены на нефть, так и очередное снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 9,5% годовых, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Центральным событием конца прошлой недели стало плановое заседание Банка России, на котором ключевая ставка была снижена на 150 базисных пунктов - с 11% до 9,5% годовых. Таким образом, ключевая ставка вернулась на уровень, где она находилась до конца февраля, когда в ответ на действия России на Украине были введены жесткие санкции.

Американский рынок акций обвалился в понедельник в связи с пересмотром инвесторами прогнозов в отношении темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) после публикации данных об инфляции в США. Фондовый индекс S&P 500 завершил торги в зоне "медвежьего" тренда: его падение по сравнению с январским пиком превысило 20%. Статданные, обнародованные в минувшую пятницу, показали ускорение темпов инфляции в США в мае до максимальных с декабря 1981 года 8,6% в годовом выражении по сравнению с 8,3% в апреле. Эксперты посчитали, что это может подтолкнуть Федрезерв к более агрессивному подъему ставок и соответственно, повысит угрозу рецессии в экономике США.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, рынок оценивает в 50% вероятность ее подъема сразу на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам двухдневного заседания, завершающегося 15 июня, свидетельствуют данные Bloomberg. До публикации пятничного отчета Минтруда о динамике потребительских цен рынок был уверен в повышении ставки Федрезервом на 50 базисных пунктов на июньском заседании.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются. Негативное влияние на настроения инвесторов оказало падение американского рынка после публикации данных об ускорении инфляции в стране. Японский индекс Nikkei 225 уменьшился по итогам торгов на 1,3%. Аналитиков беспокоит продолжающееся падение нацвалюты. Курс сейчас находится в районе 135 иен/$1, что является минимумом с 1998 года. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК упал на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК опустился на 0,9%. Австралийский S&P/ASX 200 рухнул на 4,3% вслед за снижением котировок акций технологических компаний. Это самое значительное падение индекса с марта 2020 года. В понедельник биржи страны не работали из-за праздничного дня.

Вместе с тем цены на нефть умеренно подрастают в ходе утренней сессии во вторник после небольшого повышения по итогам предыдущих торгов. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:40 МСК во вторник составляет $123,12 за баррель, что на 0,7% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник контракт подорожал на $0,26 - до $122,27 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $121,7 за баррель, что на 0,64% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $0,26, до $120,93 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 4,994 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,721 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 июня вырос на 0,24% по отношению к четвергу и составил 107,63 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,26%, поднявшись до 778,59 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-20R" (+2,4%), "ГК Самолет БО-П10" (+0,9%) и "БКЕ-001Р-03" (+0,75%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-22" (-0,5%), "Сбербанк-002Р-01" (-0,36%) и "ГТЛК-001Р-04" (-0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Управляющая компания "ОРГ" 10 июня открыло книгу заявок на дебютный выпуск облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Бонды будут размещены по открытой подписке. Ориентировочная дата начала размещения - с 21 по 29 июня 2022 года. УК "ОРГ" установила ставку 1-7-го купонов выпуска облигаций серии БО-01 на уровне 14% годовых. "СПБ биржа" (SPB: SPBE) 18 марта 2022 года зарегистрировала дебютный выпуск 3-летних бондов УК "ОРГ" серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Бонды будут размещены в рамках программы облигаций компании объемом до 10 млрд рублей. В рамках 7-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 3 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Компания "Антерра" 10 июня открыла книгу заявок на дебютный 2-летний выпуск облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. "Антерра" установила ставку 1-8-го купонов выпуска серии БО-01 на уровне 18,5% годовых. Купоны ежеквартальные. "СПБ биржа" зарегистрировала выпуск облигаций компании "Антерра" серии БО-01 в апреле 2022 года. Бонды сроком обращения 2 года планируется разместить по открытой подписке. Предоставление обеспечения, а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента не предусмотрены. Ранее компания на долговой рынок не выходила.

ПАО "Группа компаний "Самолет" (MOEX: SMLT) установило порядок определения ставок 15-16-го купонов по облигациям серии БО-П04. Ставки будут определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых. Размещение 10-летнего выпуска облигаций на 500 млн рублей прошло в декабре 2018 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 12% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Ставка текущего купона - 10,5% годовых, купоны квартальные. По выпуску предстоит оферта с исполнением 28 июня.

МФК "КарМани" выкупила по оферте 14 тыс. 850 облигаций серии БО-001-02. Объем выпуска составляет 300 млн рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 4,95% выпуска. Период предъявления бумаг к оферте прошел с 30 мая по 3 июня 2022 года. МФК "КарМани" разместила 5-летний выпуск объемом 300 млн рублей в апреле 2018 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 16% годовых, к ней приравнена ставка 2-30-го купонов. Купоны ежемесячные.

ООО "Калита" (Омск) допустило технический дефолт при выплате 8-го купона по облигациям серии 001Р-03 на 1,602 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указал "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". Компания разместила 4-летний выпуск на 150 млн рублей в октябре 2021 года по ставке ежемесячного купона 13% годовых. Кроме того, по выпуску начиная с октября 2024 года предусмотрена ежемесячная амортизация. Ранее компания уже допустила дефолт по выплате 7-го купона данного выпуска. В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах. На текущий момент по всем трем выпускам облигаций компании в обращении уже зарегистрированы неисполнения обязательств.

ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) допустило технический дефолт по выплате купонного дохода за 7-й период по облигациям серии 002Р-02 на сумму 1,366 млн рублей.Причина неисполнения обязательства прежняя - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере". В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. На текущий момент у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним дефолтов. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".