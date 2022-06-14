Вероятна краткосрочная консолидация кривой ОФЗ на достигнутых уровнях - ПСБ

Вероятна консолидация кривой ОФЗ на достигнутых уровнях в краткосрочной перспективе, однако потенциал для снижения доходностей сохраняется, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"ЦБ РФ по итогам заседания 10 июня сменил риторику с мягкой на нейтральную - теперь регулятор не допускает возможность снижения, а будет принимать решения с учетом будущих данных по инфляции. В результате стоит ожидать, что скорость снижения ставки замедлится, а форма кривой ОФЗ начнет постепенно принимать классическую форму. Краткосрочно ожидаем консолидацию кривой на достигнутых уровнях; при сохранении низких значений недельной инфляции кривая может сместиться под уровень 9% годовых", - отмечает эксперт в комментарии.

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