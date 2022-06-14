Главные события недели - Sber CIB

Основным событием текущей недели будет решение ФРС США по монетарной политике: ожидается повышение ставок на 0,5%, отмечают аналитики Sber CIB. Вслед за этим пройдут заседания других регуляторов - в Англии, Швейцарии и Японии.

14 июня:

- Индекс цен производителей в США;

- Индекс экономических настроений ZEW в Германии и еврозоне на июнь;

- Ежемесячный отчет ОПЕК.

15 июня:

- Решение ФРС по монетарной политике;

- Розничные продажи в США за май;

- Объем товарно-материальных запасов в США за апрель;

- Индексы цен на импорт и экспорт в США за май;

- Инвестиции в основной капитал, промышленное производство и розничные продажи в Китае за май;

- Промышленное производство и торговый баланс в еврозоне за апрель;

- Индекс оптовых цен в Германии за май.

16 июня:

- Решения по монетарной политике Банка Англии и Национального Банка Швейцарии.

17 июня:

- Решение по монетарной политике Банка Японии;

- Объем промышленного производства в США за май;

- Индекс опережающих экономических индикаторов в США за май.

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