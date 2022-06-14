Индекс Мосбиржи начнет торги вторника в диапазоне 2250-2320п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник с отклонением в пределах 1,5%, в диапазоне 2250-2320 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"После открытия с умеренным для текущих нестандартных условий отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние волатильной консолидации. Этому способствует неоднозначное состояние внешнего фона в сочетании с пропущенным торговым днем", - отмечает эксперт в комментарии.

Ближайшими поддержками для индекса, по мнению Манжоса, выступят уровни 2240, 2220 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2330, 2350 пунктов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.