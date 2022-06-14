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14 июня 2022 года 09:29

S&P 500 завершил торги понедельника в зоне "медвежьего" тренда

Фондовый рынок США обвалился в понедельник. Фондовые индексы крупнейших государств АТР во вторник снижаются. Цены на нефть умеренно снижаются во вторник утром.

Американский рынок акций обвалился в понедельник в связи с пересмотром инвесторами прогнозов в отношении темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) после публикации данных об инфляции в США.

Фондовый индекс S&P 500 завершил торги в зоне "медвежьего" тренда: его падение по сравнению с январским пиком превысило 20%, отмечает Market Watch.

Статданные, обнародованные в минувшую пятницу, показали ускорение темпов инфляции в США в мае до максимальных с декабря 1981 года 8,6% в годовом выражении по сравнению с 8,3% в апреле. Эксперты посчитали, что это может подтолкнуть Федрезерв к более агрессивному подъему ставок и соответственно, повысит угрозу рецессии в экономике США.

"Аппетит к риску на мировых рынках ослаб из-за новой волны опасений, связанных с высокой инфляцией, а также прогнозов в отношении ответных действий Федрезерва", - говорится в обзоре экономистов Bespoke Investment Group.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, рынок оценивает в 50% вероятность ее подъема сразу на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам двухдневного заседания, завершающегося 15 июня, свидетельствуют данные Bloomberg. До публикации пятничного отчета Минтруда о динамике потребительских цен рынок был уверен в повышении ставки Федрезервом на 50 б.п. на июньском заседании.

"Данные об инфляции в США кардинально изменили ситуацию, и рынки отреагировали соответственно", - говорит аналитик BNY Mellon (SPB: BK) Дэниел Тененгаузер. - Федрезерву придется действовать".

Тененгаузер ожидает повышения ставки ФРС на 75 б.п. на предстоящем заседании. Такого же прогноза придерживаются эксперты Barclays и Jefferies. С начала текущего года ставка была увеличена дважды, в общей сложности на 75 б.п.

"Федрезерв вновь поднимет ставку в среду, однако сейчас очевидно, что сделанные им с начала этого года шаги не помогают ослабить инфляцию, - отмечает главный исполнительный директор Quill Intelligence Даниэль ДиМартино Бут. - Центробанку необходимо более ясно обозначить свою готовность к более резкому ужесточению политики".

Котировки акций технологических компаний стали лидерами снижения в понедельник. Стоимость бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) упала на 3,8%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 5,5%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 7,8%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 4,2%, Tesla (SPB: TSLA) Inc. - на 7,1%.

Акции Coinbase Global (SPB: COIN) Inc., оператора крупнейшей криптовалютной биржи США, подешевели на 11,4% в связи с обвалом рынка криптовалют. Курс биткойна в понедельник упал на 15%, до $23250,72, в течение сессии он опускался ниже отметки в $23000, свидетельствуют данные Dow Jones.

Бумаги круизных операторов Carnival Corp. (SPB: CCL) и Norwegian Cruise Line Holdings упали в цене соответственно на 10,3% и 12,2% по итогам торгов. Обе компании привлекли крупные кредиты в период пандемии, и резкое повышение ставок существенно увеличит их расходы на обслуживание долга.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник упал на 876,05 пункта (2,79%) и составил 30516,74 пункта.

Standard & Poor''s 500 обвалился на 151,23 пункта (3,88%) - до 3749,63 пункта.

Nasdaq Composite рухнул на 530,8 пункта (4,68%) и составил 10809,23 пункта.

По итогам прошлой недели Dow Jones упал на 4,6%, S&P 500 - на 5,1%, Nasdaq - на 5,6%. Все три индекса показали самое резкое недельное снижение с января.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник снижаются.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказало падение американского рынка по итогам понедельника после публикации данных об ускорении инфляции в стране. В результате он вошел в "медвежью" фазу: снижение S&P 500 по сравнению с январским пиком превысило 20%.

Статданные, обнародованные в минувшую пятницу, показали ускорение темпов инфляции в США в мае до максимальных с декабря 1981 года 8,6% в годовом выражении по сравнению с 8,3% в апреле. Эксперты посчитали, что это может подтолкнуть Федеральную резервную систему к более агрессивному подъему ставок и соответственно повысит угрозу рецессии в экономике, пишет Trading Economics.

"Еще один день, чтобы переварить последние данные по инфляции в США, и еще на один день ближе к июньскому заседанию Федрезерва. И мировые рынки, и азиатские трейдеры демонстрируют, что им не нравится, где сейчас находится мировая экономика", - заявил руководитель отдела исследований в Азиатско-Тихоокеанского регионе ING Роберт Карнелл.

Исходя из котировок фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, рынок оценивает в 50% вероятность ее подъема сразу на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам июньского заседания. Повышения на 75 б.п. Федрезерв не предпринимал с 1994 года, отмечает MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:27 МСК уменьшился на 1,7%.

Аналитиков беспокоит продолжающееся падение нацвалюты. Курс сейчас находится в районе 135 иен/$1, что является минимумом с 1998 года.

В число лидеров снижения котировок во вторник входят акции косметической Shiseido (-4%), интернет-компании Rakuten Group Inc. (-3,9%), авиаперевозчика ANA Holdings Inc. (-4%).

Кроме того, дешевеют бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. (-0,9%), производителя потребительской электроники Sony (-2,9%), автомобильных Nissan Motor (-1,5%) и Toyota Motor (-1,7%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК уменьшился на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%.

Лидерами снижения на торгах в Гонконге являются акции интернет-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (-3,4%), производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings Ltd. (-3,2%), автомобильных BYD (-2,9%) и Geely (-2,8%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК опустился на 0,9%.

Рыночная стоимость автомобильной компании Hyundai Motor сократилась на 2,6%, одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. - не изменилась.

Австралийский S&P/ASX 200 рухнул на 4,3% вслед за снижением котировок акций технологических компаний. Это самое значительное падение индекса с марта 2020 года.

В понедельник биржи страны не работали из-за праздничного дня.

Капитализация производителя аккумуляторов Novonix Ltd. упала на 9,3%, платежной системы Zip Co.- на 16,3%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto опустились на 5,4% и 5,2% соответственно.

Стоимость крупнейших банков страны также снизилась: Commonwealth Bank - на 3,7%, National Australia Bank - на 4,2%, Westpac - на 4% и Australia & New Zealand Banking Group - на 4,8%.

Цены на нефть умеренно снижаются в ходе утренней сессии во вторник после небольшого повышения по итогам предыдущих торгов.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 МСК во вторник составляет $122,15 за баррель, что на $0,12 (0,1%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник контракт подорожал на $0,26 - до $122,27 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $120,83 за баррель, что на $0,1 (0,08%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $0,26, до $120,93 за баррель.

На рынке сохраняются опасения по поводу возможной рецессии в мировой экономике и потенциального введения новых локдаунов в Китае, которые могут ударить по спросу, пишет Trading Economics.

Ограничению предложения способствует в том числе падение добычи нефти в Ливии на фоне политической нестабильности в период, когда производители ОПЕК+ также сталкиваются с проблемами в достижении поставленных целей по добыче.

В то же время вспышка COVID-19 в Пекине усиливает тревоги по поводу введения новых ограничений практически сразу после того, как были сняты предыдущие.

Рынок ждет еженедельных данных Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в Штатах и официальных данных Минэнерго США.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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