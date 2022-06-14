Котировки нефти пока сохраняют потенциал роста - ПСБ

Котировки нефти марки Brent в целом пока сохраняют потенциал роста, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) ПСБ Евгений Локтюхов.

"Стоимость нефти марки Brent осталась на пиках с конца марта и, по нашему мнению, по-прежнему способна пойти в район $130-135 за баррель в случае нормализации общерыночной конъюнктуры, - отмечает эксперт банка в комментарии. - Во вторник утром цены слабо растут, поддерживаемые надеждами на улучшение настроений на рынке США после распродаж. Склонны ждать развития роста, полагаем, что диапазон $122-127 за баррель сохранит свою актуальность и во вторник. В центре внимания участников рынка будут данные API по запасам топлива в США".

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