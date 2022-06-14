Бумаги Норникеля в настоящее время недооценены - ПСБ

Бумаги ГМК "Норильский никель" в настоящее время недооценены, их справедливая стоимость находится на уровне 23000 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова.

"Благоприятная ценовая рыночная конъюнктура, отсутствие на текущий момент каких-либо прямых санкций позволяют нам ожидать сильных финансовых результатов "Норникеля" в 2022 году в сравнении с другими российскими публичными компаниями. Вместе с нашим позитивным взглядом на долгосрочные перспективы компании считаем, что справедливая стоимость бумаг компании - 23000 рублей, что на 18% выше текущих уровней", - указывает эксперт банка.

Сдерживающим фактором, по мнению Головинова, выступит возможное изменение дивидендной политики, из-за чего дивидендная доходность может снизиться. "Настоящее акционерное соглашение прекратит свое действие в 2023 году. Мы ожидаем, что в новом соглашении базой для расчета дивидендов может стать значение показателя FCF, а не EBITDA, как это предусмотрено сейчас. Данный шаг выглядит вполне оправданным в свете значительного роста капитальных затрат - показатель EBITDA не учитывает расходы на капитальное строительство", - отмечает он.

Также аналитик ожидает, что доллар по отношению к рублю начнет укрепляться уже ближе к осени текущего года, что поддержит котировки бумаг "Норникеля".

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