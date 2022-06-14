Индекс Мосбиржи, возможно, откроет торги вторника снижением - BCS Express

Индекс Мосбиржи, возможно, откроет торговую сессию во вторник снижением, прогнозирует эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"В целом по индексу Мосбиржи пока еще актуален боковой коридор, который выделяется нами уже несколько недель. И хотя внешние факторы после февраля имеют меньшее влияние на рынок, фактор масштабного провала всех ключевых мировых площадок все-таки скажется на настроениях инвесторов, - пишет аналитик инвестиционной компании в комментарии. - В качестве нижней границы устоявшегося коридора по индексу Мосбиржи выделяется район 2165-2235 пунктов. Мы вполне можем увидеть еще одну попытку "штурма" этой области. Последние два раза покупки на подходе к обозначенным отметкам оказывались удачными. Однако если он все-таки будет пройден вниз, например на фоне дальнейшего переукрепления рубля, это будет негативный технический сигнал. В таком случае далее придется пересматривать цели коррекции".

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