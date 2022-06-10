Рынок акций РФ на неделе сохранил пессимизм на фоне новых антироссийских санкций

Рынок акций РФ на неделе снизился по индексу Мосбиржи на фоне укрепления рубля, несмотря на ослабление Банком России мер валютного регулирования и снижение ключевой ставки до 9,5% с 11% годовых, а также на фоне сохраняющегося антироссийского санкционного давления. Индекс Мосбиржи опустился в район 2285 пунктов, а индекс РТС поднялся к 1270 пунктам.

По итогам торгов с 6 по 10 июня индекс Мосбиржи снизился на 1% и составил 2285,52 пункта, индекс РТС вырос на 5,8% и достиг 1268,83 пункта на фоне снижения доллара до 56,75 руб./$1 (-4,2 рубля), при этом цена августовской нефти Brent снизилась до $120,79 за баррель (-0,2%).

Рынок акций РФ начал неделю с отката на фоне опасений новых антироссийских санкций Запада и умеренно просевшей нефти (Brent не удержалась выше $120 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подавали позитивные сигналы. Индекс МосБиржи опустился в район 2280 пунктов во главе с бумагами "Яндекса" (-6,5%), также лидировали в снижении расписки ряда компаний из-за включения в санкционный список Евросоюза "Национального расчетного депозитария" (НРД, входит в группу "Мосбиржи").

Акции Яндекса упали после известий 3 июня, что сооснователь и CEO компании Аркадий Волож включен в санкционный список Евросоюза. Интернет-компания сообщила, что Волож покинул пост CEO группы после того, как Евросоюз ввел в отношении него санкции. Он также вышел из совета директоров компании и покинул руководящие должности в "дочерних" международных компаниях "Яндекса".

Акции "Северстали" подросли на 0,9% после обвала ранее из-за включения компании в американский санкционный список SDN List.

Нефть скорректировалась после роста, подогретого новостями, что саудовская госкомпания Saudi Aramco поднимет в июле цены для покупателей из Азии, Северо-Западной Европы и Средиземноморья.

Во вторник рынок акций РФ смог умеренно подрасти в рамках коррекции после продаж с начала недели из-за новых антироссийских санкций; индекс МосБиржи превысил 2290 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота" (+4,9%), лидировали в подъеме не входящие в расчет индексов акции "Башнефти" (+10,3%) на дивидендных новостях.

Акционеры "Аэрофлота" на внеочередном собрании одобрили допэмиссию 5 млрд 424 млн 308 тыс. 073 обыкновенных акций номиналом 1 руб., бумаги будут размещаться по открытой подписке по цене 34,29 руб. за бумагу (выше рынка).

Совет директоров группы "НЛМК" (+1,9%) отменил решение, принятое 2 февраля в отношении размера дивидендов за IV квартал 2021 года (12,18 руб. на одну акцию), и рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за этот период. Также совет директоров согласился с рекомендацией менеджмента не выплачивать дивиденды за I квартал 2022 года.

МИД РФ в порядке ответных мер на санкции США внес в "стоп-лист" 61 американского гражданина, в том числе высокопоставленных представителей администрации, глав крупнейших компаний, фондов и медиа США.

Япония добавила в санкционный список два российских банка (Россельхозбанк и Московский кредитный банк) и белорусский Белинвестбанк, сообщил МИД страны. Отмечается, что активы этих банков будут заморожены. В апреле Япония уже ввела санкции в отношении Альфа-банка и Сбербанка, их активы были заморожены, а транзакции с ними запрещены с 12 мая. Новая Зеландия во вторник ввела санкции против 44 компаний РФ и Белоруссии, в том числе против "Газпрома" и белорусских оборонных предприятий.

Совет директоров девелопера "Самолет" (+7,5%) рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год, но по итогам I квартала 2022 года рекомендовано выплатить 41 рубль на акцию на общую сумму 2,5 млрд рублей с отсечкой реестра 11 июля. Кроме того, по итогам полугодия акционерам будет предложено дополнительно направить 2,5 млрд рублей на выплату дивидендов в октябре 2022 года, а по итогам 9 месяцев - еще 5 млрд рублей с выплатой в декабре 2022 года (в общей сложности выплаты в 2022 году могут достичь 10 млрд рублей).

Акции Petropavlovsk (-13,2%) упали на фоне известий, что компания не смогла закончить аудит отчетности за 2021 год и не успевает сделать это и опубликовать результаты в установленный срок, поскольку компания не может погасить кредит в $201 млн и вряд ли сможет его рефинансировать. Совет директоров компании решил сдвинуть даты отчетного периода с конца 2021 года до конца февраля 2022-го (то есть 2021-й финансовый год для Petropavlovsk будет состоять из 14 месяцев).

Акционеры ПАО "Энел Россия" (-5,1%) утвердили решение совета директоров не выплачивать дивиденды за 2021 год. Ранее "Энел Россия" уже объясняла отказ от дивидендов за 2021 год текущим фокусом на финансовую стабильность.

В среду рынок акций РФ вырос на фоне благоприятной конъюнктуры нефтяных площадок (Brent поднялась до $123 за баррель), индекс МосБиржи подрос к 2320 пунктам, причем оптимизм сдерживался укреплением рубля. Реакция на введение Канадой антироссийских санкций оказалась нейтральной. Локомотивом подъема выступили бумаги "Газпрома" (+3,4%), обновившие максимумы с середины февраля, упали бумаги "АЛРОСА" (-4,2%) на новостях о невыплате финальных дивидендов за 2021 год.

Власти Канады в среду объявили о введении запрета на предоставление ряда услуг для российской нефтегазовой и химической промышленности. Новые ограничения предусматривают запрет на 28 типов услуг, крайне важных для работы нефтяной, газовой и химической отраслей, включая техобслуживание, менеджмент, бухгалтерское дело и рекламу. При этом в МИД Канады напомнили, что на три эти отрасли приходится примерно 50% финансовых поступлений в бюджет РФ.

Просели акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-0,4%) на фоне известий, что совет директоров рекомендовал годовому собранию акционеров 30 июня утвердить решение не выплачивать дивиденды за 2021 год. По итогам 2020 года "ПИК" перечислил акционерам 22,51 рубля на акцию. Еще 22,92 рубля компания выплатила на акцию за I квартал 2021 года.

В четверг рынок акций РФ вновь снизился на фоне ухудшения настроений на внешних площадках, индекс МосБиржи опустился ниже рубежа 2300 пунктов, хотя индикатор вечером смог отыграть часть потерь за счет небольшого ослабления рубля после известий об отмене нормативов обязательной продажи валютной выручки экспортерами. В лидерах отката выступили акции "Интер РАО" (-7,2%) после отсечки на бирже дивидендов за 2021 год (0,2366 рубля на бумагу), также лишились дивидендной составляющей бумаги ПАО "Россети Ленэнерго" (-4% и -15% "префы").

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг ожидаемо не стал менять ключевые ставки, но объявил о планах их повышения на 0,25 процентного пункта (п.п.) на июльском заседании. Затем ЕЦБ планирует вновь поднять ставки в сентябре, темпы повышения будут зависеть от среднесрочных инфляционных прогнозов. После сентября европейский Центробанк намерен поднимать ставку постепенно, но устойчивыми темпами. Кроме того, ЕЦБ сообщил, что чистый выкуп активов в рамках программы Asset Purchase Programme (APP) прекратится 1 июля 2022 года.

Нефть Brent просела к $123 за баррель после роста накануне до максимума за 3 месяца.

Выросли акции девелоперов ГК "Самолет" (+5,1%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+4,9%) и "Группы ЛСР" (+4,1%) на фоне сообщений Минфина РФ о том, что сокращение выдач ипотеки в апреле-мае носило временный характер и в ближайшие месяцы рынок перейдет к уверенному росту показателей.

В пятницу рынок акций РФ консолидировался на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и просевшей нефти (Brent опустилась ниже $121 за баррель) после выхода в США статистики об усилении потребительской инфляции в мае. Активность торгов сократилась из-за нежелания инвесторов покупать бумаги в преддверии длительных выходных в России. Индекс РТС за счет укрепления рубля поднялся к 1270 пунктам, а попытки роста индекса МосБиржи сдерживались упавшими после отсечки дивидендов акциями "Норникеля" (-4%) (выплаты за 2021 год составят 1166,22 рубля на акцию).

Банк России на заседании в пятницу снизил ключевую ставку на 150 б.п., до февральского уровня 9,5% годовых, рынок допускал этот вариант наряду со снижением на 100 б.п. При этом ЦБ РФ несколько ужесточил сигнал по денежно-кредитной политики, сообщив, что "будет оценивать целесообразность" снижения ставки на ближайших заседаниях вместо "допускает возможность".

ЦБ РФ также понизил прогноз по инфляции на 2022г с 18-23% до 14,0-17,0%, оценил, что спад ВВП РФ в 2022г может оказаться ниже апрельского прогноза (8-10%) и прогнозирует среднюю ключевую ставку до конца года в диапазоне 8,5-9,5%.

В период с 6 по 10 июня среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели акции Petropavlovsk (-34%), "Акрона" (-12%), "Распадской" (-11%); лучше рынка оказались "префы" "Транснефти" (+14%), акции "Энел Россия" (+13%), ГК "Самолет" (+11%).

Динамику рынка акций РФ на следующей короткой торговой неделе (13 июня официальный выходной) будут определять геополитические новости вокруг конфликта РФ-Украина, санкционные действия Запада и решение 15 июня Федрезерва США по ставке и дальнейшей монетарной политике. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2250-2350 пунктов, для индекса РТС - 1150-1350 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".