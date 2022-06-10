.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены евробондов РФ после заметного падения в начале недели ушли в боковой дрейф
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в мае замедлилась до 0,12%
В мае инфляция замедлилась до 0,12% после 1,56% в апреле, сообщил Росстат. В январе-мае потребительские цены выросли на 11,8%. Годовая инфляция составила 17,1% после 17,8% месяцем ранее
 
Снижение ВВП по итогам 2022 года может оказаться меньше, чем прогнозировалось в апреле - ЦБ РФ
Фактическое снижение экономической активности в 2-м квартале 2022 года происходит в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апрельском базовом сценарии, говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания совете директоров, на котором регулятор...
 
В России может усилиться дифференциация региональных рынков труда
К концу этого года уровень безработицы может заметно подскочить в большинстве регионов, следует из прогноза Центра стратегических разработок (ЦСР) для российского рынка труда - в 53-х регионах показатель увеличится в 1,5 раза, в 16 регионах - вдвое...
 
Почему ритейлеры могут не попасть под "ковидную амнистию"
Часть крупных российских ритейлеров рискует не попасть под "ковидную амнистию", рассказал источник "Известий" на продовольственном рынке. Дело в том, что в уставном капитале части торговых сетей есть акционеры из недружественных стран или офшоров....
 
10 июня 2022 года 19:10

Цены евробондов РФ после заметного падения в начале недели ушли в боковой дрейф

Москва. 10 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций после заметного падения в первые два дня недели затем легли в боковой дрейф, а в пятницу смогли даже немного отскочить вверх. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно снизились в цене за пять дней в ожидании дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом США, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Тенденция к ценовому снижению в секторе отечественных евробондов сформировалась в первый же торговый день недели. Участники рынка отыгрывали как негативные настроения на глобальных долговых рынках, так и сообщение относительно включения "Национального расчетного депозитария" в санкционный список Евросоюза, которое поступило еще в пятницу вечером. Процентные ставки американских гособлигаций выросли в понедельник в ожидании публикации данных об инфляции в США. Доходность 10-летних US Treasuries 6 июня поднялась до 3,05% годовых по сравнению с 2,955% годовых в пятницу (показатель превысил отметку 3% впервые с 18 мая).

НРД (входит в группу "Московской биржи" (MOEX: MOEX)) включен в санкционный список Евросоюза, говорится в публикации в "Официальном журнале" ЕС. Взаимодействие между НРД и Euroclear и Clearstream фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях. В начале марта Национальный расчетный депозитарий согласно предписанию ЦБ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь Euroclear и Clearstream ограничили операции по счету НРД.

В последние годы роль инфраструктуры НРД для сделок по размещению суверенных еврооблигаций России существенно выросла. В 2016 году, когда РФ вернулась на внешние рынки капитала после почти трех лет перерыва, Минфину пришлось размещать евробонды только через НРД, поскольку международные клиринговые системы отказались участвовать в обслуживании этих сделок. К расчетам через Euroclear долговые бумаги выпуска "Россия-2026" все же были допущены - через несколько месяцев после их размещения, однако с тех пор Минфин стал регулярно использовать в сделках и инфраструктуру НРД, и инфраструктуру Euroclear.

В этом году, после введения беспрецедентно жестких санкций в отношении РФ, Минфин уже проводил валютные платежи по еврооблигациям таких выпусков - например, это долларовые евробонды "Россия-2029" (размещены в 2018 году) и "Россия-2035" (размещены в 2019 году), платежи по которым перечислялись НРД. Минфин РФ 2 июня сообщил, что НРД получил функции агента еще по нескольким выпускам евробондов РФ, поскольку Citibank, ранее выполнявший эти функции, прекратил их исполнение. Это еврооблигации "Россия-2023", "Россия-2028", "Россия-2042" и "Россия-2043".

Пик падения российских еврооблигаций пришелся на вторник. При этом цены US Treasuries, сильно упавшие в начале недели, 7 июня немного скорректировались вверх, что привело к заметному расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. Доходность десятилетних US Treasuries хоть и снизилась во вторник до 3,02% годовых по сравнению с 3,05% днем ранее, но все равно оставалась выше отметки 3% годовых.

В среду и четверг котировки российских еврооблигаций продемонстрировали уже смешанную динамику на фоне противоречивых факторов. С одной стороны, давление на отечественные бумаги оказывали негативные настроения, сформировавшиеся на глобальных рынках капитала на фоне ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, а с другой стороны - поддержку рынку оказывали растущие цены на нефть, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ, а также укрепляющийся рубль.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-мае 2022 года составило $110,3 млрд, что в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($32,1 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ. Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате значительного роста экспорта при снижении импорта. Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в первые пять месяцев 2022 года увеличилось в 2,8 раза, до $124,3 млрд по сравнению с $44,5 млрд за аналогичный период 2021 года.

Доходности гособлигаций США и большинства европейских стран выросли 9 июня после состоявшегося заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). ЕЦБ в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5% годовых. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25% годовых. "Совет управляющих ЕЦБ планирует поднять ключевые процентные ставки на 0,25 процентного пункта на июльском заседании, - говорится в пресс-релизе ЕЦБ. - Затем Центробанк планирует вновь поднять ставки в сентябре. Темпы этого повышения будут зависеть от среднесрочных инфляционных прогнозов".

На неделе о повышении своих процентных ставок объявили центробанки Индии и Австралии. Резервный банк Индии (RBI) повысил ключевую процентную ставку, стремясь сдержать инфляцию в стране. Ставка по операциям РЕПО была повышена на 50 базисных пунктов, до 4,9% годовых. Эксперты ожидали подъема ставки на 40 базисных пунктов. Резервный банк Австралии (RBA) повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 0,85% с 0,35% годовых, на фоне продолжающегося роста потребительских цен в стране. Аналитики в среднем ожидали более умеренного подъема, на 25 базисных пунктов.

В последний день недели котировки отечественных евробондов смогли немного скорректироваться вверх благодаря наметившейся стабилизации ситуации на мировых долговых рынках, однако это не сильно изменило в целом негативные для сектора валютных гособлигаций России итоги недели.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 9,2%, до 25,08% от номинала (их доходность выросла на 204 базисных пункта - до 23,98% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 9,7%, до 24,62% от номинала (их доходность выросла на 207 базисных пунктов - до 23,68% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 188 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 25,7% - до 18,56% от номинала (его доходность выросла на 702 базисных пункта, до 28,43% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году упали в цене за пять дней на 2,1%, до 18,63% от номинала (их доходность выросла на 115 базисных пунктов - до 61,84% годовых), с погашением в 2029 году - на 28,8%, подешевев до 15,36% от номинала (их доходность выросла на 940 базисных пунктов - до 45,18% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подешевел на 6,9%, до 27,05% от номинала (его доходность выросла на 12,5 процентного пункта - до 148,7% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 10%, составив 25,77% от номинала (их доходность выросла на 27,8 процентного пункта - до 164,33% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как геополитическими и санкционными факторами, так и общемировым настроем на глобальных долговых рынках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Поддержку рынку будут оказывать новости относительно разрабатываемой Минфином РФ новой схемы обслуживания внешнего суверенного долга после того, как американский OFAC не продлил лицензию, разрешавшую обслуживание долговых обязательств РФ в долларах США, а также сообщения с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). При этом рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
    Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
10 июня 2022 года 19:50
Рынок акций РФ на неделе сохранил пессимизм на фоне новых антироссийских санкций
Рынок акций РФ на неделе снизился по индексу Мосбиржи на фоне укрепления рубля, несмотря на ослабление Банком России мер валютного регулирования и снижение ключевой ставки до 9,5% с 11% годовых, а также на фоне сохраняющегося антироссийского санкционного давления. Индекс Мосбиржи опустился в район 2285 пунктов, а индекс РТС поднялся к 1270 пунктам.    читать дальше
.
10 июня 2022 года 19:40
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю смешанной динамикой из-за укрепления рубля
Москва. 10 июня. Рынок акций РФ завершил пятницу и торговую неделю смешанной динамикой blue chips и индексов из-за резкого укрепления рубля, несмотря на снижение ставки ЦБ РФ и послабления мер валютного регулирования, в то время как внешние площадки упали после выхода в США статистики об усилении инфляции в мае. В пятницу лидировали в откате бумаги ПАО "Полюс", расписки TCS Group и упавшие после отсечки дивидендов за 2021 год акции "Норникеля".    читать дальше
.
10 июня 2022 года 19:32
Рубль завершил торги пятницы уверенным ростом к доллару и евро после заседания ЦБ РФ по ключевой ставке
Москва. 10 июня. Доллар США и евро обвалились на "Московской бирже" по итогам торгов пятницы. Рубль вырос к бивалютной корзине на фоне ужесточения сигнала Банка России о дальнейшей денежно-кредитной политике (ДКП).    читать дальше
.
10 июня 2022 года 18:37
ЦБ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 9,5% на заседании 22 июля - Альфа-банк
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 9,5% на следующем заседании 22 июля, считают аналитики Альфа-банка. "Хотя консенсус-прогноз рынка предусматривал понижение ставки до 10%, ЦБ РФ на заседании 10 июня понизил ее до 9,5% с 11%, - отмечают аналитики банка. - Как и в...    читать дальше
.
10 июня 2022 года 18:13
"Финам" рекомендует покупать FedEx с целью $295
"Финам" рекомендует покупать FedEx Corp. с целью $295 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 36% от текущего ценового уровня, говорится в материале инвесткомпании. "FedEx является одним из бенефициаров роста объемов электронной коммерции в мире. Инвестиции во внутреннюю...    читать дальше
.
10 июня 2022 года 17:42
Российские акции - один из самых интересных активов в мире - "Открытие Инвестиции"
Российские акции в данное время являются одним из самых интересных активов в мире, считает директор по инвестициям управляющей компании "Открытие" ("Открытие Инвестиции") Виталий Исаков. "Чрезмерно крепкий рубль, новый пакет санкций с намерением ЕС отказаться от морских поставок нефти из РФ,...    читать дальше
.
10 июня 2022 года 17:15
Курс рубля может приблизиться к отметке 60,2 руб./$1 в начале следующей недели - ПСБ
Курс рубля может приблизиться к важному локальному уровню поддержки на отметке 60,2 руб./$1 в начале следующей недели, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Мы ожидаем, что курс доллара в начале следующей недели может попробовать приблизиться к важному локальному уровню поддержки...    читать дальше
.
10 июня 2022 года 16:46
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Exxon Mobil с целью $115
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Exxon Mobil Corp. с целью $115 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,5%, стоп-приказ: $95, говорится в комментарии инвестиционной компании. Цены на нефть остаются высокими, в то же...    читать дальше
.
10 июня 2022 года 16:11
S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4050-4100п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4050-4100 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 зафиксировал самое большое падение с 18 мая, растеряв весь накопленный за две последние недели рост. Дальнейшую динамику широкого рынка...    читать дальше
.
10 июня 2022 года 15:47
Рубль днем обновил майские максимумы к доллару и евро на фоне ужесточения сигнала ЦБ РФ о дальнейшей ДКП
Москва. 10 июня. Доллар США и евро заметно ускорили темпы падения на "Московской бирже" в пятницу днем, обновив при этом минимальные значения с конца мая. Рубль уверенно растет к бивалютной корзине на фоне ужесточения сигнала Банка России о дальнейшей денежно-кредитной политике (ДКП).    читать дальше
.
10 июня 2022 года 15:39
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Северстали с целью 600 руб
"Финам" открыл торговую идею: "продавать акции "Северстали" с целью 600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,27%, стоп-приказ: 765 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что после...    читать дальше
.
10 июня 2022 года 15:11
"Финам" рекомендует покупать акции PayPal с целью $102,90
"Финам" рекомендует покупать акции PayPal Holdings с целевой ценой $102,90 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 22,3% от текущих уровней, говорится в материале инвесткомпании. "PayPal с начала 2022г захлестнула череда негативных событий: расторжение 15-летнего...    читать дальше
.
10 июня 2022 года 14:48
Снижение ключевой ставки ЦБ поддержит потребительский и инвестиционный спрос - Совкомбанк
Снижение ключевой ставки ЦБ поддержит потребительский и инвестиционный спрос, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Банк России снизил ключевую ставку на 150 б.п., до 9,5% годовых. Главная ставка в экономике вернулась на февральский уровень до начала конфликта на Украине....    читать дальше
.
10 июня 2022 года 14:21
Котировки нефтяных фьючерсов вряд ли опустятся к $120/барр. в ближайшей перспективе - Банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефтяных фьючерсов вряд ли опустятся к $120 за баррель Brent в ближайшей перспективе, полагают аналитики Банк "Санкт-Петербург". "Фьючерсы на нефть марки Brent снизились в четверг на 0,41%, до $123,07/барр. Давление на котировки оказывало укрепление доллара. В четверг вечером глава...    читать дальше
.
10 июня 2022 года 13:48
Долгосрочные перспективы цены акций NIO позитивны - "Открытие Инвестиции"
Аналитики "Открытие Инвестиции" позитивно оценивают долгосрочные перспективы цены акций китайской компании NIO как одного из лидеров бурно растущей глобальной индустрии электрокаров, сообщается в обзоре. "Эмитент 9 июня отчитался за первый квартал 2022 года лучше ожиданий (поставки электромобилей...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.