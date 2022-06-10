Цены евробондов РФ после заметного падения в начале недели ушли в боковой дрейф

Москва. 10 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций после заметного падения в первые два дня недели затем легли в боковой дрейф, а в пятницу смогли даже немного отскочить вверх. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно снизились в цене за пять дней в ожидании дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом США, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Тенденция к ценовому снижению в секторе отечественных евробондов сформировалась в первый же торговый день недели. Участники рынка отыгрывали как негативные настроения на глобальных долговых рынках, так и сообщение относительно включения "Национального расчетного депозитария" в санкционный список Евросоюза, которое поступило еще в пятницу вечером. Процентные ставки американских гособлигаций выросли в понедельник в ожидании публикации данных об инфляции в США. Доходность 10-летних US Treasuries 6 июня поднялась до 3,05% годовых по сравнению с 2,955% годовых в пятницу (показатель превысил отметку 3% впервые с 18 мая).

НРД (входит в группу "Московской биржи" (MOEX: MOEX)) включен в санкционный список Евросоюза, говорится в публикации в "Официальном журнале" ЕС. Взаимодействие между НРД и Euroclear и Clearstream фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях. В начале марта Национальный расчетный депозитарий согласно предписанию ЦБ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь Euroclear и Clearstream ограничили операции по счету НРД.

В последние годы роль инфраструктуры НРД для сделок по размещению суверенных еврооблигаций России существенно выросла. В 2016 году, когда РФ вернулась на внешние рынки капитала после почти трех лет перерыва, Минфину пришлось размещать евробонды только через НРД, поскольку международные клиринговые системы отказались участвовать в обслуживании этих сделок. К расчетам через Euroclear долговые бумаги выпуска "Россия-2026" все же были допущены - через несколько месяцев после их размещения, однако с тех пор Минфин стал регулярно использовать в сделках и инфраструктуру НРД, и инфраструктуру Euroclear.

В этом году, после введения беспрецедентно жестких санкций в отношении РФ, Минфин уже проводил валютные платежи по еврооблигациям таких выпусков - например, это долларовые евробонды "Россия-2029" (размещены в 2018 году) и "Россия-2035" (размещены в 2019 году), платежи по которым перечислялись НРД. Минфин РФ 2 июня сообщил, что НРД получил функции агента еще по нескольким выпускам евробондов РФ, поскольку Citibank, ранее выполнявший эти функции, прекратил их исполнение. Это еврооблигации "Россия-2023", "Россия-2028", "Россия-2042" и "Россия-2043".

Пик падения российских еврооблигаций пришелся на вторник. При этом цены US Treasuries, сильно упавшие в начале недели, 7 июня немного скорректировались вверх, что привело к заметному расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. Доходность десятилетних US Treasuries хоть и снизилась во вторник до 3,02% годовых по сравнению с 3,05% днем ранее, но все равно оставалась выше отметки 3% годовых.

В среду и четверг котировки российских еврооблигаций продемонстрировали уже смешанную динамику на фоне противоречивых факторов. С одной стороны, давление на отечественные бумаги оказывали негативные настроения, сформировавшиеся на глобальных рынках капитала на фоне ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, а с другой стороны - поддержку рынку оказывали растущие цены на нефть, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ, а также укрепляющийся рубль.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-мае 2022 года составило $110,3 млрд, что в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($32,1 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ. Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате значительного роста экспорта при снижении импорта. Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в первые пять месяцев 2022 года увеличилось в 2,8 раза, до $124,3 млрд по сравнению с $44,5 млрд за аналогичный период 2021 года.

Доходности гособлигаций США и большинства европейских стран выросли 9 июня после состоявшегося заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). ЕЦБ в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5% годовых. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25% годовых. "Совет управляющих ЕЦБ планирует поднять ключевые процентные ставки на 0,25 процентного пункта на июльском заседании, - говорится в пресс-релизе ЕЦБ. - Затем Центробанк планирует вновь поднять ставки в сентябре. Темпы этого повышения будут зависеть от среднесрочных инфляционных прогнозов".

На неделе о повышении своих процентных ставок объявили центробанки Индии и Австралии. Резервный банк Индии (RBI) повысил ключевую процентную ставку, стремясь сдержать инфляцию в стране. Ставка по операциям РЕПО была повышена на 50 базисных пунктов, до 4,9% годовых. Эксперты ожидали подъема ставки на 40 базисных пунктов. Резервный банк Австралии (RBA) повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 0,85% с 0,35% годовых, на фоне продолжающегося роста потребительских цен в стране. Аналитики в среднем ожидали более умеренного подъема, на 25 базисных пунктов.

В последний день недели котировки отечественных евробондов смогли немного скорректироваться вверх благодаря наметившейся стабилизации ситуации на мировых долговых рынках, однако это не сильно изменило в целом негативные для сектора валютных гособлигаций России итоги недели.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 9,2%, до 25,08% от номинала (их доходность выросла на 204 базисных пункта - до 23,98% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 9,7%, до 24,62% от номинала (их доходность выросла на 207 базисных пунктов - до 23,68% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 188 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 25,7% - до 18,56% от номинала (его доходность выросла на 702 базисных пункта, до 28,43% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году упали в цене за пять дней на 2,1%, до 18,63% от номинала (их доходность выросла на 115 базисных пунктов - до 61,84% годовых), с погашением в 2029 году - на 28,8%, подешевев до 15,36% от номинала (их доходность выросла на 940 базисных пунктов - до 45,18% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подешевел на 6,9%, до 27,05% от номинала (его доходность выросла на 12,5 процентного пункта - до 148,7% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 10%, составив 25,77% от номинала (их доходность выросла на 27,8 процентного пункта - до 164,33% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как геополитическими и санкционными факторами, так и общемировым настроем на глобальных долговых рынках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Поддержку рынку будут оказывать новости относительно разрабатываемой Минфином РФ новой схемы обслуживания внешнего суверенного долга после того, как американский OFAC не продлил лицензию, разрешавшую обслуживание долговых обязательств РФ в долларах США, а также сообщения с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). При этом рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.