Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю смешанной динамикой из-за укрепления рубля

Москва. 10 июня. Рынок акций РФ завершил пятницу и торговую неделю смешанной динамикой blue chips и индексов из-за резкого укрепления рубля, несмотря на снижение ставки ЦБ РФ и послабления мер валютного регулирования, в то время как внешние площадки упали после выхода в США статистики об усилении инфляции в мае. В пятницу лидировали в откате бумаги ПАО "Полюс", расписки TCS Group и упавшие после отсечки дивидендов за 2021 год акции "Норникеля".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2285,52 пункта (-0,4%), индекс РТС вырос до 1268,83 пункта (+4,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4,6%.

Доллар упал до 56,75 рубля (-2,6 рубля), несмотря на снижение ставки ЦБ РФ.

За неделю индекс Мосбиржи снизился на 1%, индекс РТС вырос на 5,8%, доллар упал на 4,2 рубля.

Подешевели акции "Полюса" (-4,6%), расписки TCS Group (-4,3%), акции "Норникеля" (-4%, до 19490 рублей, дивиденды - 1166,22 рубля на бумагу), расписки OZON (MOEX: OZON) (-3%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%).

Подорожали акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+4,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+4,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +0,2% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Банк России на заседании в пятницу снизил ключевую ставку на 150 б.п., до февральского уровня 9,5% годовых, рынок допускал этот вариант наряду со снижением на 100 б.п. При этом ЦБ РФ несколько ужесточил сигнал по денежно-кредитной политике, сообщив, что "будет оценивать целесообразность" снижения ставки на ближайших заседаниях вместо "допускает возможность".

ЦБ РФ также понизил прогноз по инфляции на 2022г с 18-23% до 14,0-17,0%, оценил, что спад ВВП РФ в 2022г может оказаться ниже апрельского прогноза (8-10%), и прогнозирует среднюю ключевую ставку до конца года в диапазоне 8,5-9,5%.

По словам старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, в пятницу рынок акций РФ показал неоднородную динамику, в числе биржевых аутсайдеров оставались бумаги компаний металлургического сектора. Рынок уходит на трехдневные выходные, в понедельник в связи с праздничным днем в России торги в валютной секции, а также на долговом, фондовом рынке и рынке драгметаллов проводиться не будут.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, индекс МосБиржи после провала середины сессии предпринял еще одну попытку восстановления, но она оказалась неудачной. Мировые рынки во второй половине российской сессии испытали сильное снижение, реагируя на превысившие ожидания данные по индексам потребительских цен в США. Это усилило опасения, что для борьбы с высокой инфляцией ФРС будет вынуждена быстрее ужесточать монетарную политику, что усугубит экономические проблемы.

Дополнительное давление на российский рынок оказывал "фактор пятницы" перед длинными выходными из-за празднования Дня России, поэтому многие игроки воздерживались от покупок акций или даже сокращали в них позиции из-за опасений реализации каких-либо рисков в предстоящие дни. Если эти опасения не оправдаются, а на старте новой недели мировые рынки не испытают сильное снижение, индекс МосБиржи может во вторник возобновить восстановление с ближайшей целью в районе недельной вершины 2343 пункта, считает Бабин.

Как отмечает портфельный управляющий "РСХБ Управление активами" Александр Власенко, на уходящей неделе особых изменений на российском рынке акций не произошло, а индекс РТС вырос за счет укрепления рубля.

Советы директоров ряда компаний рекомендовали выплату дивидендов, некоторые эмитенты решили ее отложить. В тройку лидеров по дивидендному "кэшбеку" вышли "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) с доходностью 14,5%. Рынок с нетерпением ждет объявления существенных дивидендов компанией "Транснефть" в начале июня (за неделю "префы" компании выросли почти на 13%). Из-за малого веса в 0,7% динамика "префов" "Транснефти" (MOEX: TRNF) оказала небольшое влияние на доходность индекса МосБиржи. Рубль укрепился за неделю почти на 7%, и даже снижение ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу не переломило этой тенденции. На неделе ряд российских банков ввели комиссии за хранение валюты на счетах, что дополнительно спровоцировало бегство в рубль.

На следующей неделе ожидается развитие ситуации с иностранной валютой в стране, оно может оказать позитивное влияние на фондовый рынок в целом и рынок российских акций в частности, считает Власенко.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, ЦБ РФ вновь смягчил денежную политику, но на курсе рубля это не отразилось.

Вновь под давлением продаж в пятницу оказались расписки российских компаний. Программа конвертации депозитарных расписок с российскими базовыми ценными бумагами в настоящее время приостановлена, сообщил Clearstream. Пауза связана с шестым пакетом санкций ЕС, который включает ограничения против "Национального расчетного депозитария". Рубль продолжил укрепление, проигнорировав снижение ставки ЦБ РФ и отмену обязательной продажи валюты экспортерами. Многие компании продают внешнюю выручку сверх нормативов, так как опасаются за свои средства на зарубежных счетах.

ЦБ РФ снизил ставку до уровня, отмечавшегося перед геополитическим обострением. Столь активное смягчение стало возможно благодаря более быстрому замедлению инфляции, чем ожидалось. Фактически, ЦБ РФ обозначил вывод инфляционной проблемы с первого плана, заменив ее стремлением стимулировать экономику. В частности, наиболее очевидным бенефициаром снижения ставки является строительная сфера и связанные с ней отрасли, включая металлургию. Дальнейшее снижение ставки ЦБ РФ не гарантируется, хотя прогноз по средней ставке до конца года снижен до 8,5-9,5%.

Базовая инфляция в США (Core CPI) замедлилась до 6,0% с 6,2% в апреле при ожиданиях снижения до 5,9%. Общий CPI ускорился до 8,6% с 8,3% в апреле. После выхода статистики индекс доллара усилил свой рост, а фондовые индикаторы в США ускорили снижение, отмечает Кочетков.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций за исключением Китая (японский Nikkei 225 снизился на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,4%, гонконгский Hang Seng просел на 0,3%), ускорили к вечеру снижение Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 2,1-3,1%) и Штаты (индексы упали на 2,5-3,6% во главе с Nasdaq) на статистике по инфляции в США.

Согласно докладу Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в мае выросли на 8,6% относительно того же месяца прошлого года. Это максимальные темпы роста с декабря 1981 года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 8,3% в апреле. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения потребительских цен на 8,3%.

На нефтяном рынке цены вечером также ускорили снижение. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $120,79 за баррель (-1,9% и -0,4% в четверг), июльская цена WTI - $119,39 за баррель (-1,7% и -0,5% накануне).

Власти Шанхая, отменившие локдаун в начале июня, объявили о намерении закрыть семь районов города в субботу для проведения массового тестирования на COVID-19, сообщает агентство Bloomberg. Новые ограничения ставят под вопрос перспективы восстановления спроса на нефть в КНР, отмечают эксперты.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-9,5%), акции ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-7,7%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-6,8%), бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-5,9%), расписки X5 Retail (MOEX: FIVE) (-5,5%), Qiwi (MOEX: QIWI) (-5,2%), EMC (MOEX: GEMC) (-4,9%).

Подорожали бумаги "Иркута" (MOEX: IRKT) (+11,6%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+6,1%), "префы" "Транснефти" (+5,4%), акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,6%, "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+3,2%, ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 22,16 млрд рублей (из них 6,28 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,01 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,86 млрд рублей на акции "Норникеля").