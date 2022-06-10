Рубль завершил торги пятницы уверенным ростом к доллару и евро после заседания ЦБ РФ по ключевой ставке

Москва. 10 июня. Доллар США и евро обвалились на "Московской бирже" по итогам торгов пятницы. Рубль вырос к бивалютной корзине на фоне ужесточения сигнала Банка России о дальнейшей денежно-кредитной политике (ДКП).

Курс доллара США составил 56,8 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2,55 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар опустился ниже 57 руб./$1 впервые с 25 мая. Евро стоил 60,1 руб./EUR1, подешевев на 3,2 рубля. Ранее евро опускался ниже 60 руб./EUR1 также впервые с 25 мая. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,8 рубля - до 58,29 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил неделю уверенным ростом к доллару и евро, чему, помимо прочего, способствовал тот факт, что ЦБ РФ ознаменовал возврат к досанкционной ставке чуть более жестким сигналом. Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку с 11% до 9,5%. Тем самым, ЦБ РФ вернул ключевую ставку на уровень, где она находилась до конца февраля, когда в ответ на действия России на Украине были введены жесткие санкции.

Снятие со ставки последних 1,5 процентного пункта (п.п.) из экстренно прибавленных 28 февраля 11,5 п.п. и возвращение денежно-кредитной политики на привычную "однозначную" территорию ЦБ ознаменовал некоторым ужесточением сигнала, который в целом по-прежнему остается "голубиным".

По итогам заседания 26 мая и третьего снижения ставки на 3 п.п., до 11%, ЦБ заявил, что "будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, и допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

Новый сигнал - чуть менее мягкий. "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказано в заявлении.

Совет директоров Банка России на заседании принял решение снизить ключевую ставку на 150 базисных пунктов (б.п.) - до 9,50% годовых, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Подавляющее большинство аналитиков ожидали снижения ключевой ставки на 100 б.п. - до 10% годовых. Лишь часть экспертов не исключали более заметного снижения - на 150-200 б.п. При этом в большинстве случаев они пересмотрели свои прогнозы в пользу большего снижения лишь после публикации последних данных по инфляции.

Годовая инфляция в РФ, согласно данным Росстата, в мае снизилась до 17,1% с 17,8% в апреле (это был максимум с января 2002 года). На 3 июня инфляция в годовом выражении еще немного опустилась и составила 17,0%.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 июля 2022 года.

Принудительная конвертация валютных счетов граждан в рублевые не обсуждается, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания регулятора. "Мы не говорим ни о каких принудительных конвертациях", - сказала она.

Глава ЦБ также сообщила, что решение по действующим ограничениям на снятие населением наличной валюты может быть объявлено в начале сентября. "Что касается тех мер, которые были введены до сентября, мы, я думаю, что в начале сентября об этом скажем в зависимости от развития ситуации", - сказала Набиуллина.

Банк России с 11 апреля смягчил временный порядок операций с наличной валютой: клиенты банков смогли получить с открытых до 9 марта вкладов не только наличные доллары, но и евро, лимит в эквиваленте $10 тыс. не меняется. Средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях.

Кроме того, с 18 апреля банки получили возможность продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы начиная с 9 апреля.

ЦБ в начале марта на фоне западных санкций и волатильности на финансовом рынке ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране. Регулятор запретил покупку наличной валюты физлицами и ограничил ее выдачу с действующих вкладов суммой $10 тыс. сроком на полгода - с 9 марта по 9 сентября 2022 года. В этот период розничные клиенты банков могут снять с открытого до 9 марта счета до $10 тыс. в наличной валюте (в каждом из банков), остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Цены на нефть снижаются в пятницу вечером в ходе волатильных торгов. Котировки, начавшие день умеренным снижением, переходили к росту днем, но снова пошли вниз после публикации данных об обновившей 40-летний максимум инфляции в США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:04 МСК в пятницу составляет $121,17 за баррель, что на 1,54% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $119,78 за баррель, что на 1,42% меньше итогового значения предыдущей сессии.

При данном темпе снижения котировок нефть может завершить неделю снижением, прервав продолжительный период подъема. Brent росла три недели подряд, WTI - шесть.

Потребительские цены в Штатах в мае выросли на 8,6% в годовом выражении - максимум с декабря 1981 года. Инфляция в стране ускорилась по сравнению с 8,3% в апреле. Инвесторы опасаются, что Федеральная резервная система США займет более агрессивную позицию в борьбе с повышением цен, что также может спровоцировать экономическую рецессию.

Кроме того, негативным фактором для нефтяного рынка выступают сообщения о намерении китайских властей закрыть семь районов Шанхая в субботу для проведения массового тестирования на COVID-19. Новые ограничения ставят под вопрос перспективы восстановления спроса на нефть в КНР, отмечают эксперты.

Старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн сказал сенаторам, что он призвал Индию не увеличивать покупки российской нефти, резко подешевевшей из-за западных санкций.

По данным консалтинговой компании Kpler, в июне индийский импорт российской нефти марки Urals может достичь 1 млн баррелей в сутки, тогда как до начала военной спецоперации на Украине страна вообще не закупала этот сорт нефти. Китайский импорт вырастет значительно более скромными темпами из-за локдаунов, ограничивших спрос на топливо в Китае.

Российская нефть марки Urals в последние недели стоит почти на $30 за баррель меньше, чем североморская Brent, отмечает FT. Однако объем российского экспорта практически не меняется, несмотря на вводимые санкции, тогда как цена Brent с начала года взлетела почти на 60%.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, российский рубль завершает неделю пробитием уровня 57 руб./$1 и дальнейшим укреплением. "Поддержку рублю продолжает оказывать отсутствие покупателей валюты - в четверг российский Тинькофф банк (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) заявил, что вводит комиссию на обслуживание валютных счетов, и участники рынка ожидают, что такая тенденция может распространиться и на брокерские счета банка, а далее эстафету могут подхватить и другие банки. В отсутствие торгов еврооблигациями, банкам некуда вкладывать валюту для получения чистой процентной маржи, вследствие чего они действительно могут начать брать комиссию за хранение денег. Ослабить рубль также не смогла отмена обязательной продажи выручки экспортерами, вероятно на фоне того, что экспортеры вынуждены ее продавать на покрытие рублевых расходов, а также, возможно, вследствие страхов, что их валютные счета могут быть заморожены", - отмечает Наумова.

"ЦБ и правительству пока не удается сбалансировать валютный рынок: предложение инвалюты со стороны экспортеров превышает спрос, который остается слабым из-за медленного восстановления импорта, а также опасений проблем с валютами западных стран в плане их хранения и реализации внутри страны, а у юридических лиц - и за рубежом. Поэтому, по крайней мере на краткосрочном горизонте, скорее всего, доллар останется в диапазоне 55-60 руб./$1 и даже может ненадолго уйти ниже", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Перед рублем после очередного снижения процентной ставки ЦБ РФ до 9,5% встанет задача преодоления майских максимумов 55,42 руб. и 59,71 руб. против доллара и евро соответственно (также пики с 2017 года), которые являются важными долгосрочными уровнями и могут способствовать как минимум приостановке укрепления российской валюты. В остальном в пользу рубля по-прежнему выступают главным образом ограничения движения капитала, к которым добавляется ужесточение политики коммерческих банков в отношении валютных вкладов в виде повышения комиссии за их обслуживание. Указанные факторы скорее не позволяют ожидать резкого увеличения интереса к иностранным валютам", - полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на длительные праздничные выходные и вторник на 61,15 копейки, до 57,778 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,1278 рубля, до 60,9656 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 72,74 копейки по отношению к четвергу и составил 57,7745 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 1,0742 рубля и составил 57,6005 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 802,751 млн, из которых $1 млрд 490,212 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 312,539 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 94,8 копейки, до 61,1392 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 1,3514 рубля, до 60,8658 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 540,869 млн, из которых EUR 446,073 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 94,796 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 13 базисных пунктов (б.п.) - до 10,9% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 20 б.п. - до 10,66% годовых. Ставка на срок 1 месяц понизилась на 3 б.п. - до 10,69% годовых, ставка на срок 3 месяца упала на 4 б.п. - до 10,74% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 13 б.п. - также до 10,74% годовых.