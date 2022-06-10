"Финам" рекомендует покупать FedEx с целью $295

"Финам" рекомендует покупать FedEx Corp. с целью $295 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 36% от текущего ценового уровня, говорится в материале инвесткомпании.

"FedEx является одним из бенефициаров роста объемов электронной коммерции в мире. Инвестиции во внутреннюю инфраструктуру и использование инновационных разработок для расширения возможностей доставки повышают конкурентное преимущество компании. Акции FedEx заметно подешевели с начала года и на текущих ценовых уровнях выглядят привлекательными для покупки", - пишет аналитик Наталия Пырьева .

FedEx - американская логистическая компания, предоставляющая широкий спектр транспортных услуг и сервисов.

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