Российские акции - один из самых интересных активов в мире - "Открытие Инвестиции"

Российские акции в данное время являются одним из самых интересных активов в мире, считает директор по инвестициям управляющей компании "Открытие" ("Открытие Инвестиции") Виталий Исаков.

"Чрезмерно крепкий рубль, новый пакет санкций с намерением ЕС отказаться от морских поставок нефти из РФ, санкции против НРД и общая атмосфера неопределенности продолжают оказывать давление на котировки российских акций, - отмечает эксперт. - В то же время, снижение экономической активности на текущий момент оказывается существенно меньше, чем ожидалось 2-3 месяца назад. В обозримом будущем возможен приток новых средств на фондовый рынок. С фактическим закрытием возможности инвестировать в иностранные активы бенефициаром притока средств с депозитов действительно могут стать биржевые активы".

Эксперт полагает, что к концу июня вкладов со ставкой выше 10%, скорее всего, не останется. При этом вопрос инвестирования стоит не только для тех, кто вложился на 3 месяца в марте, ведь безработица остается низкой, и экономика продолжает генерировать сбережения. Традиционным инструментом является недвижимость, но она, в отличие от биржевых активов, сильно подорожала.

По мнению Исакова, в таких условиях, как минимум, часть инвесторов обратят свое внимание на глубоко просевшие в цене акции. С учетом всех известных дисклеймеров (длинный горизонт инвестирования, способность и желание брать на себя риск и т.п.), российские акции действительно представляют собой один из самых интересных активов в мире, уверен аналитик.

"Восстановление финансовых результатов и дивидендных выплат российских компаний в ближайшие 3 года, что соответствует динамике выхода из кризиса 2008г, и возврат к средним историческим уровням оценки (невысоким по мировым меркам) могут привести к утроению российского рынка акций с текущих уровней, что соответствует доходности порядка 50% годовых на горизонте 3-х лет. При этом, даже если рост инфляции не будет остановлен, рынок акций, скорее всего, окажется наиболее подходящим инструментом для долгосрочного сохранения покупательной способности", - прогнозирует эксперт "Открытие Инвестиции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.