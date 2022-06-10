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10 июня 2022 года 15:47

Рубль днем обновил майские максимумы к доллару и евро на фоне ужесточения сигнала ЦБ РФ о дальнейшей ДКП

Москва. 10 июня. Доллар США и евро заметно ускорили темпы падения на "Московской бирже" в пятницу днем, обновив при этом минимальные значения с конца мая. Рубль уверенно растет к бивалютной корзине на фоне ужесточения сигнала Банка России о дальнейшей денежно-кредитной политике (ДКП).

Курс доллара США составил 56,94 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2,41 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется ниже 57 руб./$1 впервые с 25 мая. Евро стоил 59,86 руб./EUR1, подешевев на 3,45 рубля. Евро торгуется ниже 60 руб./EUR1 также впервые с 25 мая. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,88 рубля - до 58,25 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль возобновил усиленный рост к доллару и евро днем в пятницу после небольшой коррекции вниз на решении ЦБ РФ снизить ключевую ставку чуть сильнее, чем прогнозировало большинство аналитиков и участников торгов. Укреплению рубля, помимо прочего, способствовал тот факт, что ЦБ РФ ознаменовал возврат к досанкционной ставке чуть более жестким сигналом.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку с 11% до 9,5%. Тем самым, ЦБ РФ вернул ключевую ставку на уровень, где она находилась до конца февраля, когда в ответ на действия России на Украине были введены жесткие санкции.

Снятие со ставки последних 1,5 процентного пункта (п.п.) из экстренно прибавленных 28 февраля 11,5 п.п. и возвращение денежно-кредитной политики на привычную "однозначную" территорию ЦБ ознаменовал некоторым ужесточением сигнала, который в целом по-прежнему остается "голубиным".

По итогам заседания 26 мая и третьего снижения ставки на 3 п.п., до 11%, ЦБ заявил, что "будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, и допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

Новый сигнал - чуть менее мягкий. "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказано в заявлении.

Совет директоров Банка России на заседании совета директоров принял решение снизить ключевую ставку на 150 базисных пунктов (б.п.) - до 9,50% годовых, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Подавляющее большинство аналитиков ожидали снижения ключевой ставки на 100 б.п. - до 10% годовых. Лишь часть экспертов не исключали более заметного снижения - на 150-200 б.п. При этом в большинстве случаев они пересмотрели свои прогнозы в пользу большего снижения лишь после публикации последних данных по инфляции.

Годовая инфляция в РФ, согласно данным Росстата, в мае снизилась до 17,1% с 17,8% в апреле (это был максимум с января 2002 года). На 3 июня инфляция в годовом выражении еще немного опустилась и составила 17,0%.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 июля 2022 года.

"На наш взгляд, дальнейшая динамика ключевой ставки будет зависеть от фактической инфляции, спроса на кредитные ресурсы со стороны населения и предприятий из отраслей реального сектора экономики, параметров бюджетной политики. Кроме того, важным макроэкономическим параметром, на который будет обращать внимание Банк России, будет восстановление потребительского спроса и экономической активности в стране целом. При сохранении восстановительной тенденции по совокупности факторов в экономике РФ, наблюдавшиеся в течение последних недель, мы не исключаем дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях Банка России", - отмечает аналитик по долговому рынку "РСХБ Управление активами" Павел Паевский.

"По-видимому, в дальнейших решениях ЦБ будут учитываться такие факторы, как бюджетная политика (дальнейшее расширение бюджетного дефицита может потребовать более жесткой ДКП), динамика предложения (эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих), потребительская активность по мере снижения депозитных ставок (слишком сильное снижение склонности населения к сбережению может привести к опережающему росту потребительского спроса по сравнению с возможностями расширения выпуска)", - говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

Цены на нефть начали расти в ходе торгов в пятницу на оптимизме инвесторов по поводу спроса на топливо в США, при этом опасения по поводу введения новых локдаунов в Китае ограничивают подъем котировок.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в пятницу составляет $124,02 за баррель, что на 0,77% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $122,32 за баррель, что на 0,67% больше итогового значения предыдущей сессии.

Цены на нефть поддерживает набирающий силу летний автомобильный сезон в США. Как ранее сообщило Минэнерго США, запасы бензина в стране на прошлой неделе сократились на 812 тыс. баррелей.

Между тем власти Шанхая, отменившие локдаун в начале июня, объявили о намерении закрыть семь районов города в субботу для проведения массового тестирования на COVID-19, сообщает агентство Bloomberg. Новые ограничения ставят под вопрос перспективы восстановления спроса на нефть в КНР, отмечают эксперты.

Нефть марки Brent может закончить в плюсе четвертую неделю подряд, тогда как рост WTI продолжается уже семь недель кряду.

Старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн сказал сенаторам, что он призвал Индию не увеличивать покупки российской нефти, резко подешевевшей из-за западных санкций.

По данным консалтинговой компании Kpler, в июне индийский импорт российской нефти марки Urals может достичь 1 млн баррелей в сутки, тогда как до начала военной спецоперации на Украине страна вообще не закупала этот сорт нефти. Китайский импорт вырастет значительно более скромными темпами из-за локдаунов, ограничивших спрос на топливо в Китае.

Российская нефть марки Urals в последние недели стоит почти на $30 за баррель меньше, чем североморская Brent, отмечает FT. Однако объем российского экспорта практически не меняется, несмотря на вводимые санкции, тогда как цена Brent с начала года взлетела почти на 60%.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 13 базисных пунктов (б.п.) - до 10,9% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 20 б.п. - до 10,66% годовых. Ставка на срок 1 месяц понизилась на 3 б.п. - до 10,69% годовых, ставка на срок 3 месяца упала на 4 б.п. - до 10,74% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 13 б.п. - также до 10,74% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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