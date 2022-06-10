Курс рубля может приблизиться к отметке 60,2 руб./$1 в начале следующей недели - ПСБ

Курс рубля может приблизиться к важному локальному уровню поддержки на отметке 60,2 руб./$1 в начале следующей недели, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Мы ожидаем, что курс доллара в начале следующей недели может попробовать приблизиться к важному локальному уровню поддержки на отметке 60,2 руб./$1, однако к выходным вновь продемонстрирует рост к майским минимумам в преддверии приближающегося налогового периода. Отметим, что торговая активность парой доллар-рубль заметно увеличилась в конце недели, что мы связываем с активизацией спекулянтов на валютном рынке. Это может быть отчасти связано с вводимыми комиссиями на хранение средств на валютных счетах. По заявлениям ЦБ, профицит внешней торговли в мае был в 2,3 раза меньше, чем в апреле. Мы считаем, что, несмотря на сохраняющийся навес предложения американской валюты, это будет способствовать стабилизации курса доллара", - отмечает эксперт банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.